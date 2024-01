Hanoi (VNA) - La Commission centrale des Affaires extérieures du Parti a dressé mercredi à Hanoï, le bilan des activités diplomatiques populaires de 2023 et déterminé les missions prioritaires pour 2024.

Le président de la commission centrale des Affaires extérieures du Parti, Lê Hoài Trung. Photo : VNA

En 2023, les échanges populaires denses et riches ont contribué à maintenir un environnement pacifique et stable au Vietnam, tout en attirant des ressources extérieures pour le développement national et en renforçant le prestige du pays sur la scène internationale.

Le président de la commission, Lê Hoài Trung, a salué les collectifs et particuliers les plus impliqués dans les activités diplomatiques populaires de 2023. En ce qui concerne les priorités pour 2024, il a souligné:



«Il convient de mettre en avant le rôle de la diplomatie populaire, un pilier de la diplomatie vietnamienne, conformément aux résolutions du 13e Congrès national du Parti. Ce canal diplomatique permet de créer des liens sociaux étroits entre le Vietnam et d'autres pays. Il est nécessaire de mettre en place une stratégie sur le développement des liens populaires, la promotion de la diplomatie multilatérale et la protection des ressortissants vietnamiens à l'étranger.»

Lê Hoài Trung a demandé aux ministères et branches de continuer à assurer la direction du Parti et la gestion étatique des activités des affaires étrangères entre les peuples, continuer à prêter attention à la promotion du rôle central de la diplomatie populaire, soutenir et créer des conditions favorables aux forces diplomatiques entre les peuples, institutionnaliser les documents du Parti sur les affaires étrangères entre les peuples.



A cette occasion, Lê Hoài Trung a décerné l'insigne ‘Pour la diplomatie populaire’ aux collectifs et particuliers exemplaires de 2023.- VNA