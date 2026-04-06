Économie

La diaspora appelée à développer les ventes des produits vietnamiens à l’étranger

Les Vietnamiens de l’étranger sont appelés à jouer un rôle stratégique sur le terrain pour promouvoir et distribuer les produits vietnamiens, préserver les marchés traditionnels et faciliter l’accès aux réseaux de distribution reconnus et aux chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les pays abritant d’importantes communautés vietnamiennes.

Des produits vietnamiens en vente dans un supermarché AEON en Malaisie. Photo : VNA
Des produits vietnamiens en vente dans un supermarché AEON en Malaisie. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié la directive n°11/CT-TTg du 3 avril relative au renforcement de la mobilisation des Vietnamiens résidant à l’étranger pour la promotion et la distribution des produits vietnamiens, ainsi qu’au développement des circuits de distribution à l’étranger pour la période 2026-2030.

La directive souligne que le projet 2020-2024 visant à mobiliser la diaspora vietnamienne pour promouvoir et distribuer les produits vietnamiens à l’étranger a été mis en œuvre avec succès, contribuant ainsi au mouvement «Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens». Les communautés vietnamiennes de l’étranger ont joué un rôle important dans la promotion du commerce, le développement des réseaux d’affaires, le rapprochement de l’offre et de la demande et le développement des systèmes de distribution à l’étranger, soutenant les exportations tout en promouvant l’image et l’identité culturelle du Vietnam à l’international.

Conformément aux orientations définies par le 14e Congrès national du Parti, le Vietnam entre dans une phase de développement accéléré visant à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et celui de pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Dans ce contexte, le renforcement de l’engagement de la diaspora vietnamienne est considéré comme essentiel pour restructurer les exportations vers une plus grande durabilité, améliorer la compétitivité selon des normes environnementales et numériques, optimiser la connaissance du marché et organiser des activités de promotion du commerce et des investissements plus professionnelles.

Développement des réseaux de distribution à l’étranger

Pour la période 2026-2030, la directive vise à mobiliser la diaspora vietnamienne comme un atout stratégique local pour la promotion et la distribution des produits vietnamiens, le maintien des marchés traditionnels et l’élargissement de l’accès aux réseaux de distribution reconnus et aux chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les pays abritant d’importantes communautés vietnamiennes. La priorité sera accordée au soutien des petites et moyennes entreprises et à l’exploitation optimale des accords de libre-échange (ALE).

D’ici 2030, les Vietnamiens résidant à l’étranger devraient participer à la promotion et à la distribution des produits vietnamiens dans tous les pays et territoires d’accueil, en constituant des réseaux de distribution où ils joueront un rôle clé.

Cette directive vise également à accroître la part des produits vietnamiens dans les systèmes de distribution à l’étranger, à promouvoir le commerce électronique, à développer des bases de données d’entreprises liées à l’innovation et à la transformation numérique, à diversifier les activités promotionnelles modernes et à renforcer la lutte contre la contrefaçon, tout en promouvant des normes environnementales et la traçabilité des produits.

Les salons professionnels de grande envergure et les activités de promotion des investissements impliquant les entrepreneurs vietnamiens résidant à l’étranger seront intensifiés, de même que le partage d’informations sur les tendances du marché, la réglementation des importations et les risques commerciaux, afin de soutenir les entreprises vietnamiennes à l’étranger.


Promotion de la participation et de la connectivité de la diaspora

Le ministère des Affaires étrangères assumera la responsabilité principale et coordonnera avec les ministères, secteurs et organismes concernés pour continuer à perfectionner les politiques vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger, créer des conditions favorables leur permettant de participer aux activités d’exportation et de distribution des produits vietnamiens, diriger les organes de représentation du Vietnam à l’étranger à soutenir la création d’associations d’entrepreneurs vietnamiens et la participation des communautés vietnamiennes de l’étranger aux réseaux logistiques, d’entreposage et de distribution des marchandises vietnamiens.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce pilotera les programmes de promotion du commerce et de connectivité des entreprises, intégrera ses efforts aux initiatives visant à faciliter l’accès des entreprises vietnamiennes aux réseaux de distribution internationaux et promouvra le programme de marque nationale «Vietnam Value» afin de renforcer la crédibilité des produits et l’image du pays. Les offices du commerce du Vietnam à l’étranger soutiendront l’expansion des marchés et encourageront le commerce électronique pour les produits vietnamiens.

Le ministère des Sciences et des Technologies mettra en relation les Vietnamiens de l’étranger avec les écosystèmes d’innovation nationaux, en mobilisant les capitaux, l’expertise et les technologies internationales pour soutenir la recherche, la production et la commercialisation de produits numériques et de haute technologie. La priorité sera accordée à la promotion des technologies «Made in Vietnam», telles que l’intelligence artificielle, la blockchain, les drones et les semi-conducteurs, sur les marchés mondiaux, ainsi qu’au soutien à la protection de la propriété intellectuelle.

Le ministère organisera également des activités internationales de promotion technologique et encouragera les jeunes Vietnamiens de l’étranger et les entrepreneurs à participer à des initiatives d’innovation et de création d’entreprises liées à la transformation numérique du Vietnam.

Parallèlement, le ministère des Finances s’attachera à surmonter les obstacles rencontrés par les entreprises vietnamiennes lors de leurs investissements à l’étranger, tandis que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement facilitera la participation des Vietnamiens de l’étranger à la production agricole et aux chaînes d’approvisionnement orientées vers l’exportation.

Cette directive devrait permettre de mieux tirer parti des ressources des Vietnamiens de l’étranger afin d’élargir les canaux de distribution mondiaux, de renforcer les exportations et d’accroître la présence internationale des produits vietnamiens. – VNA

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