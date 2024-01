Vientiane (VNA) - La conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM) s’est terminée lundi 29 janvier à Luang Prabang avec des résultats importants obtenus et des contributions du Vietnam reflétant son soutien fort et constant à l’Année ASEAN 2024 présidée par le Laos, a déclaré un responsable.

L’ambassadeur Vu Hô, chef par intérim de la délégation vietnamienne de la Réunion des hauts officiels (SOM) de l’ASEAN. Photo : VNA

À l’issue de la réunion, l’ambassadeur Vu Hô, chef par intérim de la délégation vietnamienne de la Réunion des hauts officiels (SOM) de l’ASEAN, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que, en tant que première activité de la présidence de l’ASEAN en 2024, la conférence restreinte a identifié les axes et les priorités de la coopération du bloc régional cette année.Les pays membres ont hautement apprécié le thème de cette année, «ASEAN : Améliorer la connectivité et la résilience», et se sont mis d’accord sur les neuf priorités en termes de connectivité et de résilience qui démontrent la demande commune de l’association face aux exigences de l’époque.En ce qui concerne la « résilience », l’ASEAN se concentrera sur l’élaboration de stratégies pour mettre en œuvre la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, en consolidant la centralité du bloc, en promouvant la coopération environnementale, en renforçant l’engagement et les contributions des femmes et des enfants et en améliorant la capacité régionale en matière de santé. En termes de « connectivité », cela renforcera la cohésion entre les économies, favorisera un développement inclusif et durable, réalisera la transformation vers un avenir numérique et mettra en jeu le rôle de la culture et des arts dans le processus d’intégration régionale, a-t-il déclaré.L’ambassadeur Vu Hô a noté qu’un autre point fort de la coopération de l’ASEAN cette année était le point de transition entre les cadres de renforcement des communautés. En 2024, le bloc entre dans la dernière année de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025 et se prépare pour la période suivante. Compte tenu de cela, ce sera une année chargée au cours de laquelle l’association se préparera à procéder à des révisions complètes des plans communautaires 2025 et à élaborer de nouvelles stratégies de coopération pour 2045.Enfin, le message de solidarité, de coopération et de résilience délivré par les ministres lorsqu’ils ont discuté des situations internationales et régionales, y compris les compétitions stratégiques entre pays puissants, les questions de la Mer Orientale et du Myanmar, le conflit Russie-Ukraine, le Moyen-Orient ainsi que certains processus en cours comme la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), l’élaboration d’un Code de conduite (COC) en Mer Orientale et la mise en œuvre du Consensus en cinq points pour régler la question du Myanmar.Cela montre que l’ASEAN est profondément consciente de l’urgence des problèmes émergents, ainsi que de leur impact sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable de la région, a-t-il indiqué, ajoutant que grâce à des discussions sincères et directes, les pays membres respectaient davantage les valeurs, la solidarité et l’unité de l’ASEAN qui ont donné à l’ASEAN la force de surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles du passé, du présent et de l’avenir.Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (cinquième à partir de la gauche) et ses homologues lors de la conférence de l’AMM à Luang Prabang, au Laos, le 29 janvier. (Photo : VNA)Concernant les contributions du Vietnam à la conférence restreinte, le diplomate a déclaré que la participation responsable du pays, depuis les étapes préparatoires jusqu’aux contributions à l’événement, reflétait son engagement et son sens des responsabilités envers les œuvres communes du bloc, ainsi que son soutien fort et constant à l’Année de l’ASEAN 2024 présidée par Laos, renforçant ainsi davantage l’amitié traditionnelle particulière entre les deux pays.L’ambassadeur Vu Hô a cité le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son affirmant que le Vietnam se coordonnerait étroitement avec le Laos et d’autres pays pour mettre en œuvre efficacement les priorités spécifiées.Le ministre Bui Thanh Son a souligné l’importance de la construction d’une ASEAN résiliente aux développements complexes et aux défis majeurs dans le contexte actuel. Il a également souligné l’importance de renforcer la connectivité et a demandé à l’ASEAN de renforcer la connectivité numérique, institutionnelle, infrastructurelle et interpersonnelle, ainsi que les investissements et le commerce intra-bloc.Il a formulé de nombreuses opinions et propositions importantes sur le processus de construction de la Communauté, les relations extérieures et les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Notamment, l’initiative du Vietnam d’accueillir le Forum du futur de l’ASEAN sur un développement rapide, durable et centré sur la population, qui aura lieu à Hanoï en avril prochain, a attiré l’attention d’autres pays.Le chef de la diplomatie vietnamienne a également souligné la nécessité d’élaborer des stratégies de coopération inclusives et globales pour 2045 avec des mécanismes de suivi et d’évaluation pour améliorer la culture de conformité et accélérer la construction d’une communauté durable et équilibrée, a déclaré l’ambassadeur Vu Hô.