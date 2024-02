Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son rencontre la présidente du Sénat belge, Stéphanie d'Hose, le 31 janvier 2024, à Bruxelles. Photo: VNA



Bruxelles (VNA) - Dans le cadre d'une visite de travail en Belgique, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a rencontré, les 31 janvier et 1er février à Bruxelles, la présidente du Sénat de Belgique, Stéphanie D'Hose, la présidente de la Chambre des représentants de Belgique, Eliane Tillieux, et la ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib.



Lors de ses rencontres avec les présidentes du Sénat et de la Chambre des représentants, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours renforcer de manière globale ses relations amicales et sa coopération avec la Belgique.



Il a salué l’adoption par le Parlement belge d’une résolution relative à l'aide à apporter aux victimes de l'agent orange, ce qui démontre le soutien de la Belgique pour le traitement des conséquences de la guerre au Vietnam.



Le ministre vietnamien a également proposé que le Parlement fédéral belge ratifie prochainement l'Accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne (EVIPA) et exhorte la Commission européenne (CE) à supprimer le « carton jaune » imposé aux produits aquatiques vietnamiens exportés.



Pour sa part, la présidente du Sénat belge, Stéphanie D'Hose, a exprimé son impression devant le développement dynamique du Vietnam et les résultats obtenus récemment dans la coopération multiforme entre la Belgique et le Vietnam. Elle s’est déclarée favorable à la signature prochainement d’un accord de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement fédéral belge.



La présidente du Sénat belge a indiqué que son pays aurait bientôt des projets pour aider le Vietnam à décontaminer les sites pollués par l'agent orange. Elle a également affirmé son soutien pour que le Parlement européen (PE) ait bientôt des résolutions et des actions pour soutenir le Vietnam.



La présidente de la Chambre des Représentants belge, Eliane Tillieux, a affirmé que l'adoption par la Chambre basse belge de la résolution relative à l'aide à apporter aux victimes de l'agent orange était un message fort appelant la communauté internationale à soutenir le Vietnam pour surmonter les conséquences des épandages massifs de ce produit toxique.



Elle a proposé de soutenir des entreprises belges expérimentées à participer à des projets de décontamination au Vietnam pour mettre en œuvre cette résolution.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, rencontre la présidente de la Chambre des représentants belge, Eliane Tillieux, le 1er février 2024, à Bruxelles. Photo : VNA



Les deux parties ont convenu d'accroître les échanges de délégations, de promouvoir activement les mécanismes de coopération bilatérale, de continuer à approfondir le partenariat stratégique dans le domaine agricole et de renforcer la coopération dans l'éducation, la formation, la réponse au changement climatique, la transition verte et les échanges entre les deux peuples.



Lors de son entretien avec la ministre Hadja Lahbib, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute estime ses relations avec la Belgique, un partenaire important au sein de l'UE, et souhaitait les promouvoir davantage, en particulier le cadre d'un partenariat stratégique dans l'agriculture. Les deux parties ont convenu d'accroître les échanges de délégations, de promouvoir activement les mécanismes de coopération bilatérale, de continuer à approfondir le partenariat stratégique dans le domaine agricole et de renforcer la coopération dans l'éducation, la formation, la réponse au changement climatique, la transition verte et les échanges entre les deux peuples.