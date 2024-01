La réserve naturelle de Dong Chau - Khe Nuoc Trong, dans le district de Le Thuy, province de Quang Binh (Centre) est l'un des endroits possédant la plus grande superficie forestière naturelle continue du Vietnam. Cet endroit possède une très grande biodiversité, avec de nombreuses espèces animales et végétales rares et menacées d'extinction qui doivent être préservées.