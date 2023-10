La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence du vice-Premier ministre Tran Luu Quang. Photo : nhandan.vn



Il s'agit du pont en arc en acier le plus haut du Vietnam (la distance entre le tablier du pont et le sommet de l'arc varie de 40 à 67 m). Photo : nhandan.vn

Bac Ninh (VNA) - Le pont Kinh Duong Vuong enjambant la rivière Duong, reliant les districts de Tien Du et Thuan Thanh, dans la province de Bac Ninh (Nord), d’un investissement total de 1.926 milliards de dongs, a été inauguré dans la matinée du 11 octobre.La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence du vice-Premier ministre Tran Luu Quang.Il s'agit du pont en arc en acier le plus haut du Vietnam (la distance entre le tablier du pont et le sommet de l'arc varie de 40 à 67 m). D’une longueur totale d’environ 1,5 km, le pont compte quatre voies réservées aux voitures.Kinh Duong Vuong est le 6e pont enjambant la rivière Duong, aux côtés des ponts Duong, Dong Tru, Phu Dong, Binh Thanh et Ho.La mise en service du pont Kinh Duong Vuong contribuera à réduire la surcharge du trafic sur le pont Ho, à améliorer les infrastructures des transports dans la région économique clé du Nord, favorisant ainsi le développement socio-économique de Bac Ninh en particulier et du delta du fleuve Rouge en général.-VNA