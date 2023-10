Cérémonie d'inauguration de la première phase de la ferme laitière de TH dans le district de Volokolamsk, province de Moscou, en Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) - La cérémonie d'inauguration de la première phase de la ferme laitière de TH dans le district de Volokolamsk, province de Moscou, en Russie, a eu lieu le 13 octobre.



Cette ferme relève du projet de complexe de haute technologie pour l'élevage et la transformation du lait du groupe TH en Russie.



Présent à la cérémonie, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a déclaré que ce projet du groupe TH en Russie était un point lumineux en matière de coopération entre les entreprises des deux pays.



De son côté, le gouverneur de la province de Moscou, Andrey Vorobyev, s'est déclaré convaincu que la ferme connaîtrait une expansion significative lors des phases suivantes.



Le projet d'élevage de vaches laitières de TH dans la province de Moscou représente un investissement total de 190 millions de dollars, avec un total de 24.000 têtes de bétail dont 12.000 vaches laitières. La production prévue est de 131 millions de tonnes de lait par an, avec deux fermes (chaque ferme comprenant 6.000 vaches laitières) situées dans les districts de Volokolamsk et Shatura. -VNA