Le vice-Premier ministre Le Minh Khai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 8e Forum national des agriculteurs 2023, sur le thème « L’Union des paysans du Vietnam participe au développement de l’économie collective dans l'agriculture », s'est tenu le 12 octobre à Hanoï.



L’événement a été honoré de la présence du vice-Premier ministre Le Minh Khai, de 100 agriculteurs vietnamiens exemplaires en 2023, de représentants de 63 coopératives exemplaires, ainsi que de nombreux experts et scientifiques...



Selon le vice-Premier ministre Le Minh Khai, le secteur de l'économie collective et des coopératives apportent une contribution importante à la croissance économique, à la sécurité et à l’égalité sociales, créant de nombreux emplois pour les travailleurs dans le pays, en particulier les personnes défavorisées de la société. Mais la réalité montre qu’à l’heure actuelle, les coopératives sont confrontées à pas moins de difficultés et défis.

Panorama du Forum national des agriculteurs 2023. Photo: VNA



Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a appelé l’Union des paysans du Vietnam à promouvoir ses réalisations ces derniers temps.



Il a également demandé aux ministères, organes et localités de rechercher des mesures pour éliminer les difficultés et les obstacles soulevés par les représentants des coopératives lors de ce Forum.



Selon lui, un facteur très important est que les coopératives doivent être proactives, créatives et innovantes. Leurs produits doivent être de haute qualité, développer leurs propres marques et répondre aux exigences des marchés national et mondial.



Le forum s'est concentré principalement sur un certain nombre de questions majeures, dont l'état actuel du développement de l’économie collective au Vietnam. Les participants ont également proposé des recommandations sur les mécanismes et politiques visant à promouvoir le développement de l’économie collective dans le secteur agricole, etc. -VNA