Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est en train d'élaborer un projet de directive visant à accélérer le développement des industries culturelles au Vietnam.Le projet de directive souligne l'importance du développement des industries culturelles. Il met également en évidence les lacunes et les limites du processus de développement des industries culturelles au Vietnam, en définissant les tâches importantes à l'avenir, dont développer progressivement des marques nationales et participer à des chaînes de valeur mondiales.Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les industries culturelles sont devenues une tendance et sont considérées comme une part importante et durable contribuant à la croissance du pays. La valeur de la production des industries culturelles au Vietnam pendant la période 2018-2022 s'est élevée à 1,059 million de milliards de dongs, soit environ 44 milliards de dollars. La main-d'œuvre de ce secteur a connu une croissance assez rapide pour atteindre environ 2,3 millions de personnes en 2022. En outre, les industries culturelles ont affiché un excédent commercial d'environ 37 milliards de dollars en 2018, puis, 41,9 milliards de dollars en 2022.Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a affirmé la volonté de développer, d'ici 2030, les industries culturelles axées sur la créativité, les sciences et les technologies, ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle. D'ici 2030, les industries culturelles devront représenter environ 7% du PIB national. -VNA