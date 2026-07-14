Des orages persisteront sur une grande partie du pays au cours des 10 prochains jours

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Hanoi (VNA) – Des averses et des orages persisteront sur une grande partie du Vietnam du 12 au 22 juillet, certaines zones étant susceptibles de connaître des pluies fortes à très fortes, tandis que la région côtière du Centre-Sud restera ensoleillée, avec des températures élevées par endroits, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le NCHMF a averti que des tornades, des éclairs, de la grêle et des vents violents pourraient accompagner les orages.

Dans la nuit du 12 au 14 juillet, le Nord-Ouest et la région allant de Thanh Hoa à Huê connaîtront des averses et des orages épars, avec des pluies localement fortes, principalement l’après-midi, le soir et la nuit.

Le Nord-Est du pays devrait connaître des averses éparses et des orages isolés. Sur la côte du Centre-Sud, le soleil brillera en journée, avec des températures élevées par endroits. Des averses et des orages sont attendus localement en soirée et durant la nuit.

Les Hauts Plateaux du Centre et le Sud connaîtront des averses et des orages épars dans l’après-midi et en soirée, avec des pluies localement fortes à très fortes.

L’après-midi et en soirée du 15 juillet, des averses et des orages épars sont prévus, avec des pluies localement fortes à très fortes. Ces orages pourraient s’accompagner de tornades, de foudre, de grêle et de vents violents.

Le NCHMF a également publié ses prévisions météorologiques pour la période allant de la nuit du 14 juillet au 22 juillet. Des averses et des orages épars sont attendus dans le Nord, avec des pluies localement fortes, principalement dans le Nord-Ouest, l’après-midi, en soirée et durant la nuit. À partir du 18 juillet, la région devrait connaître de nouvelles averses et orages épars, avec des pluies localement fortes.

La région de Thanh Hoa à Quang Tri devrait connaître des averses et des orages isolés. À partir du 19 juillet, des averses et des orages épars sont prévus. De Huê à la région côtière du Centre-Sud, des averses et des orages isolés sont probables en soirée et durant la nuit, tandis que le temps restera ensoleillé en journée, avec des températures élevées par endroits.

Des averses et des orages isolés sont prévus sur les Hauts Plateaux du Centre et le Sud, avec des averses et des orages plus généralisés dans l’après-midi et en soirée, accompagnés de fortes pluies localisées. Des tornades, des éclairs, de la grêle et des vents violents sont également possibles lors des orages.

La région de Thanh Hoa à Quang Tri connaîtra des averses et des orages isolés. À partir du 19 juillet environ, des averses et des orages épars sont prévus. De Huê à la région côtière du Centre-Sud, des averses et des orages isolés sont attendus en soirée et durant la nuit, tandis que le temps restera ensoleillé en journée, avec des températures élevées par endroits.

Des averses et des orages isolés sont prévus sur les Hauts Plateaux du Centre et le Sud, avec des averses et des orages plus généralisés l’après-midi et en soirée, et des pluies localement fortes. Des tornades, des éclairs, de la grêle et des vents violents sont à prévoir lors des orages. – VNA

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