Des experts visitent l'établissement de maintenance aéronautique de la VAECO. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Des experts de 22 organisations et compagnies aériennes de 14 pays à travers du monde ont visité et inspecté, le 6 octobre, l’établissement de maintenance aéronautique de la société VAECO (Vietnam Airlines Engineering Company) - membre de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, à l’aéroport international de Noi Bai, à Hanoï.

La visite montre la confiance de la communauté internationale envers les capacités techniques et de maintenance de Vietnam Airlines, ainsi que l'industrie aéronautique vietnamienne.

Il s'agit d'une activité dans le cadre de la Conférence sur les coûts de maintenance des aéronefs organisée du 4 au 6 octobre par l'Association du transport aérien international (IATA) et dont Vietnam Airlines est l’agence aérienne hôte. En accompagnant la conférence, Vietnam Airlines a affirmé ses efforts pour maîtriser les nouvelles technologies, développer les capacités et les infrastructures de réparation et de maintenance des avions, contribuant ainsi à faire du Vietnam un centre de maintenance au niveau régional.

Ces dernières années, Vietnam Airlines a fait beaucoup d’efforts pour moderniser sa flotte, devenant la première compagnie aérienne de la région Asie-Pacifique à recevoir simultanément deux types d'avions de nouvelle génération : Boeing 787-9 et Airbus A350 900 et la première compagnie aérienne vietnamienne à exploiter des Boeing 787-10.

Une flotte plus importante et plus moderne, nécessitant des capacités de maintenance plus avancées et la croissance rapide du secteur de l'aviation du Vietnam ces derniers temps ont également créé des conditions favorables pour Vietnam Airlines à améliorer sa capacité de réparation et de maintenance d'avions.

Dans le but d'optimiser les coûts et d'améliorer la compétitivité, la compagnie aérienne vietnamienne se concentre sur la coopération avec des partenaires majeurs dans le domaine de la construction et de la maintenance aéronautique tels qu'Airbus, Boeing, GE Aerospace, Pratt&Whittney, Roll-Royce, ST Engineering Aerospace…. Grâce à cette coopération, Vietnam Airlines peut accéder de nouvelles technologies et des méthodes d’administration modernes et avancées. En particulier, elle cherche à accélérer la transformation numérique dans la gestion des activités de réparation et de maintenance aéronautique.

Actuellement, la VAECO a répondu aux normes de l'Administration de l'aviation civile du Vietnam, de l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis, de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, de l'Organisation de l'aviation civile internationale et d'autres autorités aéronautiques internationales. C'est sur cette base que VAECO fournit des services de maintenance et de réparation pour l'ensemble de la flotte de Vietnam Airlines et de plus de 80 autres compagnies aériennes dans le monde. -VNA

