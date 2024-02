Les étudiantes vietnamiennes au Concours de la médiation commerciale à Paris. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Trois étudiantes de l’Académie de la diplomatie du Vietnam participent au 19e Concours de la médiation commerciale qui a lieu du 5 au 10 février à Paris, en France.

Le concours réunit plus de 350 candidats et entraîneurs venus de plus de 30 pays, 160 médiateurs commerciaux internationaux professionnels et de nombreux bénévoles, sponsors et observateurs.

Les étudiants, représentant 48 équipes d'universités du monde entier, s'affrontent pour résoudre les différends commerciaux internationaux par le biais de la conciliation, sur la base du Code de conciliation de la Chambre de commerce international (CCI). Pendant six jours, les équipes passeront par cinq tours de qualification et un tour final pour déterminer l'équipe championne. -VNA