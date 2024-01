Une entreprise japonaise dans la zone industrielle de Tan Thuan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon les données du Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, au 20 janvier, le total des investissements étrangers (capitaux nouvellement enregistrés, capitaux augmentés et apport en capital, achat d'actions...) a atteint plus de 2,36 milliards de dollars, soit une augmentation de 40,2% sur un an.

Plus précisément, en janvier, 190 nouveaux projets ont obtenu des certificats d'enregistrement d'investissement, soit une augmentation de 24,2% sur un an, avec un capital social total de plus de 2 milliards de dollars, soit une augmentation de 66,9% sur un an. La forte augmentation du nombre de projets et l'apparition de projets d'envergure (plus de 600 millions de dollars) sont l'un des principaux facteurs à l'origine de la forte augmentation des capitaux d'investissement étrangers.



Les capitaux décaissés ont atteint 1,48 milliard de dollars, en hausse de 9,6% par rapport à janvier 2203.



Les investisseurs étrangers ont versé des capitaux dans 15 des 21 secteurs économiques. L'immobilier est en tête avec plus de 1,27 milliard de dollars, représentant 53,9 % du total et le double de la même période de 2023. Le secteur manufacturier est deuxième, avec près de 926 millions de dollars et 39,2 %.



Il y a 39 pays et territoires ayant investi au Vietnam en janvier 2024. Singapour occupe la première place avec plus de 1,4 milliard de dollars, représentant 59,5 % du total, soit une augmentation de 72,8 % en variation annuelle. Suivent le Japon avec près de 297 millions de dollars et 12,6 %, les Samoa, la Chine, Hong Kong (Chine),...



En termes de nombre de nouveaux projets, la Chine s’est classée première et la République de Corée en termes d'ajustements de capital et d'achats d'actions.



Les investisseurs étrangers ont investi dans 35 des 63 villes et provinces du pays. Hanoï est en tête avec plus de 867 millions de dollars, représentant 36,7% du total et 39,7 fois plus qu'à la même période de 2023. Ba Ria - Vung Tau se classe deuxième avec près de 282 millions de dollars, soit 11,9 % du total. Viennent ensuite Bac Giang, Bac Ninh, Dong Nai... - VNA