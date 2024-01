Des visiteurs à l'île touristique de Bali, l'Indonésie. Photo : VNA



Premièrement, c’est le lac Toba, le plus grand lac volcanique du monde, situé au Nord de Sumatra. Dans cette région, les touristes peuvent visiter de nombreuses attractions touristiques populaires telles que la colline Holbung Hill et le site Huta Ginjang pour admirer le paysage extraordinaire du cratère Toba. Le village de Tuktuk Siadong permet également aux visiteurs de découvrir la riche culture de l’ethnie Batak.



Deuxièmement, le temple Borobodur, à Magelang, dans le centre de Java, est l'un des plus grands temples bouddhistes au monde. Outre le tourisme religieux et historique, les visiteurs peuvent vivre diverses expériences passionnantes telles que contempler le lever et le coucher du soleil, respirer à plein poumon l'air frais, admirer le paysage sacré et majestueux.

Troisièmement, l'île de Mandalika, qui devient un « aimant » touristique à l'ouest de Nusa Tenggara grâce à ses plages exotiques. En plus des visites et de la détente, les touristes peuvent participer à de nombreuses activités intéressantes telles que tourisme sportif et découverte de la culture de l’ethnie Sasak.



Quatrièmement, l'île de Labuan Bajo, dans l'est de Nusa Tenggara, un paradis pour les amoureux de la nature et de l'aventure. En outre, l'île de Komodo, terre du dragon éponyme, offre une expérience mémorable avec ces lézards géants préhistoriques. Les touristes peuvent également faire du trekking sur l'île de Padar pour admirer le coucher du soleil et explorer la beauté sous-marine de l'île de Kelor et de la plage rose de Pantai Merah.



Cinquièmement, l'île de Likupang, au nord de Sulawesi, belle destination touristique balnéaire. Les touristes seront éblouis par les plages de sable blanc et les récifs coralliens, mais aussi par les nombreux délicieux plats traditionnels locaux.- VNA