Économie

VinFast enregistre des ventes mensuelles record de motos électriques

VinFast a annoncé le 3 avril avoir reçu plus de 135 000 commandes et livré plus de 93 000 motos électriques en mars, un record absolu pour l’entreprise.

Un client essaie une moto électrique VinFast. (Photo : VNA)
Un client essaie une moto électrique VinFast. (Photo : VNA)


Hanoï, 6 avril (VNA) – VinFast a annoncé le 3 avril avoir reçu plus de 135 000 commandes et livré plus de 93 000 motos électriques en mars, un record absolu pour l’entreprise.

Parmi sa gamme, les modèles Evo et Feliz ont rencontré un vif succès, avec plus de 52 000 Evo et plus de 24 000 Feliz livrées. Ces modèles se sont également imposés comme les motos les plus vendues du marché (tous véhicules confondus) depuis le début de l’année.

Concernant les tendances du marché, VinFast a constaté une croissance soutenue de la demande dans toutes les régions, avec des volumes particulièrement importants enregistrés dans les deux principales villes, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Dans la seule capitale, plus de 20 000 motos électriques ont été livrées en mars.

Malgré une augmentation des capacités de production à leur plus haut niveau historique, le nombre de véhicules expédiés durant le mois est resté insuffisant pour répondre à la forte demande du marché.

Hoang Ha, PDG de la branche motos électriques de VinFast au Vietnam, a déclaré que le nombre record de 135 000 commandes enregistrées le mois dernier soulignait la demande croissante et urgente de solutions de mobilité verte, les consommateurs cherchant de plus en plus à réduire leur dépendance aux énergies fossiles et à contribuer directement à la protection de l'environnement. - VNA

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