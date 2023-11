Un photo de Viet Van. Photo: laodong.vn



Hanoï (VNA) - Le photographe Viet Van du journal Lao Dong (Travail) a remporté cinq prix lors du concours international "Better Photography Photographer of the year 2023" en Australie, à savoir quatre médailles d'argent et une de bronze.

Viet Van a obtenu ses quatre médailles d'argent dans les catégories "voyage exotique", "paysage classique" et "portrait" (deux œuvres), et le bronze avec la photo "Cat canh" (Décollage). Parmi ces cinq œuvres, la photo "Cat canh" a été prise dans une rue de La Havane à Cuba, les quatre autres au Maroc en septembre dernier.

Viet Van avait déjà remporté plusieurs prix lors de ce concours l'année dernière, à avoir trois médailles d'argent et deux de bronze.

Cette année, les Émiratis Preeti et Prashant Chacko ont été nommés "Photographes de l'année", devançant des centaines de candidats. -VNA