Le lancement de la campagne nationale visant à composer des chansons sur l'Assemblée nationale et les Conseils populaires. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une campagne nationale visant à composer des chansons sur l'Assemblée nationale (AN) et les Conseils populaires a été lancée dans une cérémonie tenue le 27 février à Hanoï, en présence du président de l'AN Vuong Dinh Hue, pour célébrer le 80e anniversaire des premières élections générales du Vietnam (6 janvier 1946-6 janvier 2026).

Les chansons sélectionnées lors de la campagne seront largement diffusées à travers divers canaux médiatiques et interprétées lors d'une grande cérémonie nationale marquant l'anniversaire de l'AN en 2026.



Les candidatures peuvent être rédigées en vietnamien, en anglais et dans d'autres langues largement utilisées, et doivent mettre en valeur le riche héritage historique du Vietnam sur des milliers d'années, la naissance et le développement de l'AN du Vietnam et ses réalisations significatives au cours des près de 80 dernières années, contribuant ainsi à la cause de l’édification et du perfectionnement de l’État socialiste de droit du peuple, par le peuple et pour le peuple.

La campagne est ouverte aux citoyens vietnamiens qui vivent, étudient ou travaillent dans le pays.



Le comité d'organisation attribuera un prix spécial d'une valeur de 500 millions de dongs (20 800 dollars), trois prix A d'une valeur chacun de 150 millions de dongs chacun, cinq prix B d'une valeur chacun de 100 millions de dongs et neuf prix C d'une valeur chacun de 50 millions de dongs et d’autres.

La date d'inscription débutera le 10 décembre 2024. - VNA