Zone touchée par le tsunami suite au tremblement de terre dans la préfecture d'Ishikawa. Photo : VNA

Tokyo, 16 janvier (VNA) – L'ambassade du Vietnam au Japon a officiellement confirmé que tous les apprentis vietnamiens de la préfecture japonaise d'Ishikawa restent en sécurité après le tremblement de terre du 1er janvier.L'ambassade a annoncé le 15 janvier des efforts continus pour aider les travailleurs vietnamiens à réinstaller leur vie dans la préfecture touchée.Phan Tien Hoang, premier secrétaire et chef du département de gestion du travail de l'ambassade, a assuré que depuis le tremblement de terre, l'ambassade collectait activement des informations sur les travailleurs vietnamiens. Ils ont fourni des secours et collaboré avec les syndicats pour relocaliser les travailleurs vers des abris sûrs.Il a noté qu'une majorité d'entreprises japonaises à Ishikawa ont exprimé leur intérêt continu à embaucher des travailleurs vietnamiens pour contribuer aux efforts de reconstruction.L'ambassade a exhorté l'Organisation japonaise pour la formation des stagiaires techniques (OTIT) à accélérer les mesures de soutien aux travailleurs étrangers, notamments ceux du Vietnam.L'OTIT a déclaré que dans les cas où les entreprises auraient besoin d'une période prolongée pour reprendre leurs activités, les syndicats envisageraient de trouver de nouveaux emplois pour les apprentis, et l'OTIT s'engage à accélérer ce processus le plus rapidement possible.De plus, l'OTIT a publié des informations sur son site officiel en plusieurs langues, dont le vietnamien, ainsi que des numéros de contact permettant aux apprentis étrangers de les contacter en cas de difficultés. – VNA