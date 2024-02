Photo : internet

Hanoï (VNA) - Le Service des transports de Hanoï a proposé au Comité populaire municipal de Hanoï de demander à la Banque mondiale (BM) de soutenir le projet et la conception technique globale de la gare de Ngoc Hoi Ledit Service en coopération avec le Département du Plan et des Investissements du Ministère des Transports et de l'Administration des Chemins de fer vietnamiens a fait une conception préliminaire du complexe de la gare ferroviaire au début de la ligne Ngoc Hoi. Pour l’heure, pour finaliser l'ensemble du site, le soutien de la BM est important.Le complexe de la gare de Ngoc Hoi a été approuvé par le Comité populaire de Hanoï avec une planification détaillée à l'échelle 1/500. Le site de la gare a une superficie totale d'environ 171 hectares et a pour fonction d'être la plaque tournante de la ligne de chemin de fer Nord-Sud et la plaque tournante de la ligne de chemin de fer urbain de Hanoï. En tant que point de départ des lignes ferroviaires à grande vitesse et de la ligne ferroviaire nationale Hanoï-Hô Chi Minh-Ville, ce complexe remplit toutes les fonctions d'un système de gares ferroviaires, d'un chemin de fer à grande vitesse et d'une zone de chemin de fer urbain et de dépôt de la ligne de chemin de fer urbain.-VNA