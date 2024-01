Complexe paysager pittoresque de Trang An – patrimoine mixte culturel et naturel du monde. Photo : VNA

Une vue sur la baie d'Ha Long, un site classé au patrimoine de l'UNESCO. Photo : VNA

Selon Dr. Nguyen Thi Thu Trang du Département du patrimoine culturel du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le patrimoine culturel pourrait répondre aux exigences de développement de l'industrie culturelle, en particulier du tourisme culturel ou patrimonial.Cependant, le patrimoine culturel n'est préservé que lorsqu'il est pleinement exploité pour le développement global du peuple vietnamien, a-t-elle déclaré, ajoutant que le patrimoine doit être sauvegardé et capable de créer des moyens de subsistance durables pour la communauté.Ninh Binh est la première et la seule localité du Vietnam à posséder un « double » titre UNESCO avec son complexe paysager de Trang An – patrimoine mixte culturel et naturel du monde.Le Comité d'administration du complexe de Trang An a déclaré que depuis que le complexe a reçu la reconnaissance de l'UNESCO le 25 juin 2014, ses valeurs exceptionnelles ont été honorées et préservées. La communauté est de plus en plus consciente de l’importance du site patrimonial, tandis que la vulgarisation des valeurs du patrimoine s’est renforcée.La province a organisé le Festival Ninh Binh – Trang An, un événement national de tourisme culturel, visant à promouvoir les échanges culturels et à honorer le patrimoine culturel en tandem avec le développement du tourisme.Le directeur du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Manh Cuong, a déclaré que l'histoire et la culture de l'ancienne capitale Hoa Lu ont été mises en valeur lors du deuxième festival Ninh Binh – Trang An, qui a eu lieu du 26 au 31 décembre, avec une scène réelle. spectacle méticuleusement agencé sur le fond de l'espace mystique du complexe de Trang An.Grâce aux initiatives de la province pour promouvoir son patrimoine, Ninh Binh a connu une forte croissance touristique. Le nombre de visiteurs dans la province a augmenté de 39 %, tandis que les revenus touristiques ont bondi de 39 % depuis 2015.De janvier à septembre, la province a accueilli plus de 5,5 millions de visiteurs, en hausse de 99,1 % sur un an, et a gagné environ 5 000 milliards de dongs (205,6 millions de dollars) grâce aux services touristiques. Les revenus du tourisme ont apporté une contribution significative à la préservation et à la rénovation des éléments du patrimoine culturel au sein du complexe de Trang An.Au cours des dernières années, Ninh Binh est passée d'une économie basée sur l'agriculture à une économie basée sur les services avec une croissance verte et durable. Cette décision a contribué à promouvoir la vitalité, le potentiel et les valeurs des éléments du patrimoine local, ce qui en fait un atout pour la communauté.Plus de 7.000 femmes locales ont contribué aux efforts de préservation locaux en participant à des promenades en bateau et à des activités de nettoyage du complexe.Le directeur général de l'Administration nationale vietnamienne du tourisme au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Trung Khanh, a déclaré que le tourisme avait soutenu le développement d'autres secteurs et restauré les fêtes et l'artisanat traditionnels, tout en promouvant la restructuration économique.L'industrie sans fumée a généré un certain nombre d'emplois, contribuant à réduire la pauvreté, à donner un coup de jeune aux zones rurales et à améliorer les moyens de subsistance locaux, a-t-il indiqué. Le développement touristique parallèlement à la préservation de l'environnement et de la valeur du patrimoine culturel est important pour stimuler la socioéconomie locale et le développement du tourisme durable, a-t-il expliqué.Nguyen Trung Khanh a souligné que le Vietnam, avec plus de 40.000 sites reliques et 15 sites du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, dispose d'un énorme potentiel pour développer une offre de tourisme culturel.De nombreuses localités ont capitalisé sur les valeurs de leur patrimoine culturel pour créer divers produits touristiques, notamment un circuit reliant le patrimoine des pays de l'ASEAN, le festival de Hue, le festival de la mer de Nha Trang, le carnaval d'Ha Long, des festivals culinaires et des expositions d'art exceptionnelles telles que Hoi An Memories et le Quintessence du Bac Bo.Le Vietnam est considéré depuis de nombreuses années comme une destination de premier rang en Asie. Plus récemment, le pays a remporté pour la quatrième fois le titre de première destination du patrimoine mondial aux World Travel Awards en 2023.Avec le titre obtenu en 2019, 2020 et 2022, ce prix montre cette fois les valeurs mondialement exceptionnelles et l’attractivité du patrimoine culturel du pays pour la communauté internationale.Plusieurs destinations du Vietnam ont également reçu différents prix cette année. Parmi eux, Hanoï a remporté le titre de meilleure destination de séjour en ville au monde, tandis que Phu Quoc, dans la province de Kien Giang, dans le delta du Mékong, a été nommée première destination insulaire naturelle au monde. Moc Chau, dans la province nord-ouest de Son La, a été classée première destination naturelle régionale au monde, la province de Ha Nam, première destination culturelle régionale au monde, et Tam Dao, dans la province septentrionale de Vinh Phuc, première destination urbaine au monde.