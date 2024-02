Les visiteurs contemplent la danse du dragon à la fête. Photo: VNA



Londres (VNA) - De nombreux Vietnamiens résidant au Royaume-Uni ainsi que des habitants locaux ont participé le 4 février, à diverses activités ludiques imprégnées de culture traditionnelle pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon 2024.

En tant que plus grand festival annuel de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni organisé par le Vietnamese Family Partnership (VFP), ce programme a attiré un grand nombre de participants, notamment des enfants, grâce à des compétitions et des jeux traditionnels tels que le tir à la corde, la danse et la confection de Banh chung (gâteau de riz gluant).

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a exprimé sa haute appréciation des contributions du Vietnamese Family Partnership (VFP), des représentants des associations vietnamiennes et des bénévoles dans l'organisation du festival annuel du Têt et d'autres événements destinés aux Vietnamiens au Royaume-Uni.

L'ambassadeur a souligné que l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni soutenait toujours les Vietnamiens dans ce pays dans leurs activités communautaires, contribuant ainsi à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles et humanistes du Vietnam.

Vicky Foxcroft, députée de Lewisham Deptford, s'est réjouie de participer à cet événement et a remercié le VFP pour l'organisation de cet événement significatif ainsi que pour sa contribution au développement et à la promotion de l'image de la communauté vietnamienne à Lewisham et Deptford.

Mme Quynh Giao, fondatrice du VFP, a exprimé son souhait que cet événement contribue à renforcer les liens et à développer la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

À cette occasion, le VFP a également organisé un vote sur la construction d'un symbole vietnamien à Deptford, où vit une importante communauté vietnamienne au Royaume-Uni. Il s'agit d'un projet du VFP visant à renforcer l'image et la sensibilisation de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

Dans le cadre des activités célébrant le Nouvel An lunaire, le 3 février, l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a organisé la confection de banh chung, créant une atmosphère de solidarité et de retrouvailles pour le personnel de l'ambassade et des agences représentatives au Royaume-Uni. -VNA