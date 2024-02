Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année 2024, de nombreuses entreprises de cuir et de chaussures au Vietnam ont enregistré des signes positifs lorsqu'elles ont reçu suffisamment de commandes jusqu'au deuxième trimestre de l'année.

Reprise du secteur vietnamien de la chaussure. Photo : Journal Công thuong

Nguyen Chi Trung, président du conseil d'administration de la compagnie par actions du groupe Gia Dinh, a déclaré que son entreprise avait déjà reçu des commandes jusqu'à fin juin prochain et que dans les usines, les employeurs faisaient des heures supplémentaires cinq jours par semaine, de 2 à 2,5 heures par jour.

« Nous avons apporté des changements en nous concentrant sur l’expansion de petits et de nouveaux marchés. La diversification des produits nous aide à moins dépendre des commandes des anciens clients traditionnels », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Nguyen Thi Ngoc, directrice adjointe de la Sarl Ever Tech Plastic Vietnam, a souligné que son marché traditionnel était les États-Unis et l'Union européenne (UE) et que sa compagnie s'efforçait de s'adapter à la demande croissante du marché pour une production verte.

Selon les données de l’Office général des statistiques, au 15 février 2024, la valeur des exportations de chaussures a atteint plus de 2,46 milliards de dollars, soit une augmentation de 16% en glissement annuel.

Phan Thi Thanh Xuan, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne des chaussures, du cuir et des sacs à main (Lefaso), a déclaré que le secteur se concentrait sur cinq marchés principaux, que sont les États-Unis, représentant 35% de la part de marché, suivis par l'UE (26 %), le Japon, la République de Corée et la Chine (9%).

Selon le responsable, outre les prévisions de reprise du marché traditionnel Europe-États-Unis, il y aura des difficultés et des défis à venir. Il précise les normes vertes et de développement durable, telles que les politiques en matière de produits écologiques et la traçabilité de l'origine.

Pour répondre à ces exigences, a-t-elle analysé, il est nécessaire de moderniser la technologie et la gestion.

Partageant cet avis, Nguyen Chi Trung, président du conseil d'administration de la compagnie par actions du groupe Gia Dinh, a estimé que le maintien des commandes et du marché était très important et que pour cela, les entreprises devraient restructurer la production associée à une réduction des dépenses commerciales.



Dans le même temps, il a souligné la nécessité d'améliorer la capacité de conception, la construction de la marque, l'utilisation de nouvelles matières premières et l'augmentation des capacités, ainsi que de se concentrer sur une production conforme aux tendances du marché et au respect des normes strictes des importateurs. -VNA