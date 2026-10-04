Économie

Orientations pour l’exploitation et le développement à long terme de la raffinerie de Nghi Son

Cette rencontre a permis aux apporteurs de capitaux d’évaluer les résultats de la société en matière de production, de gestion et de finances pour 2026, ainsi que de préparer le plan d’action pour 2027.

Conférence des dirigeants des apporteurs de capitaux de la société de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP). Photo: petrotimes.vn
Conférence des dirigeants des apporteurs de capitaux de la société de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP). Photo: petrotimes.vn

Hanoï (VNA) - Le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PetroVietnam) a organisé, le 1er octobre, la conférence des dirigeants des apporteurs de capitaux de la société de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP).

L’événement a réuni des représentants de PetroVietnam, de Kuwait Petroleum International (KPI), d’Idemitsu Kosan Co., Ltd. (IKC) et de Mitsui Chemicals, Inc. (MCI). Cette rencontre a permis aux apporteurs de capitaux d’évaluer les résultats de la société en matière de production, de gestion et de finances pour 2026, ainsi que de préparer le plan d’action pour 2027.

Les discussions ont également porté sur la sécurisation de l’approvisionnement en pétrole brut et sur les orientations de développement à moyen et long termes de la raffinerie de Nghi Sơn, dans un contexte énergétique international marqué par de fortes incertitudes géopolitiques.

En 2026, malgré les contraintes pesant sur l'approvisionnement mondial en matière première, la raffinerie de Nghi Son a maintenu une exploitation sûre et stable à une capacité élevée. L'entreprise a activement diversifié ses sources de pétrole brut, renforçant sa capacité à traiter différents types de pétrole et améliorant sa flexibilité d'approvisionnement.

Cette démarche vise à réduire la dépendance envers une source unique et à optimiser l'efficacité de la production.En matière de sécurité industrielle, la société a franchi le cap des 30 millions d’heures de travail sans accident ayant entraîné un arrêt de travail.

Cette performance contribue à garantir la continuité de la production, à protéger les équipements et à limiter les risques environnementaux. Au dernier trimestre de 2026, l’entreprise prévoit de maintenir un niveau de production élevé tout en veillant à la sécurité de ses installations.

Pour 2027, les apporteurs de capitaux ont défini trois grandes priorités. La première consiste à garantir la sécurité et l’efficacité des opérations courantes. La deuxième porte sur la réalisation de la campagne de maintenance générale prévue en 2027, une étape essentielle pour assurer la fiabilité des équipements et les performances des installations au cours des cycles suivants. La troisième vise à préparer les conditions nécessaires au développement futur du site, afin d’en renforcer la compétitivité et la durabilité.

En consolidant leur mécanisme de concertation, PetroVietnam et ses partenaires entendent améliorer l’efficacité globale de la raffinerie de Nghi Sơn. Cette coopération contribue à sécuriser l’approvisionnement du marché national en carburants et à préserver la stabilité énergétique du Vietnam.

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Responsables de PetroVietnam et des apporteurs de capitaux de la société de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son. Photo: petrotimes.vn

Malgré les fluctuations du marché mondial de l'énergie et les perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut, la raffinerie et société pétrochimique Nghi Son (NSRP) a maintenu des opérations sûres et stables, fournissant environ 4,1 millions de tonnes de produits pétroliers au cours du premier semestre 2026 et contribuant ainsi à la sécurité énergétique nationale.

À fin juin 2026, la NSRP avait importé environ 39 millions de barils de pétrole brut, dont près de 18 millions de barils de pétrole brut d'exportation koweïtien (KEC), tout en fournissant environ 4,1 millions de tonnes de produits pétroliers, principalement destinés au marché intérieur.

Pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut, la NSRP a accéléré sa stratégie de diversification des matières premières et d'amélioration de la flexibilité de ses procédés. La raffinerie a testé et traité avec succès 10 types de pétrole brut, en plus du KEC.

Parallèlement, la NSRP a pris des mesures proactives pour sécuriser environ 35 millions de barils de pétrole brut de remplacement jusqu'à fin septembre 2026, jetant ainsi les bases d'une production stable à l'avenir.Parallèlement, l'entreprise a augmenté ses importations de matières premières intermédiaires afin de compléter ses opérations de traitement.

Environ 276 000 tonnes de matières premières ont été traitées par les unités d'hydrodésulfuration des résidus (RHDS) et de craquage catalytique fluide des résidus (RFCC), ce qui témoigne de la capacité d'adaptation rapide de NSRP aux fluctuations du marché. -VNA

#société de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son #PetroVietnam
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