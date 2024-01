Hanoi (VNA) - Le niveau de vie dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques s’est amélioré en 2023 grâce aux orientations du gouvernement et du Premier ministre, à l’engagement actif des administrations locales, ainsi qu’aux efforts des groupes ethniques pour appliquer 188 politiques à leur égard, a-t-on appris d’une visioconférence nationale mardi 2 janvier à Hanoi.

Lors de la visioconférence nationale, à Hanoi, le 2 janvier. Photo: VNA

Lors de la visioconférence pour faire le bilan des affaires ethniques en 20223 organisée par le Comité des affaires ethniques du gouvernement, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a demandé aux ministères et agences concernés, du niveau central au niveau local, d’accorder plus d’attention à la bonne mise en œuvre des affaires ethniques.

Le dirigeant a déclaré que les tâches liées aux affaires ethniques nécessitent un certain niveau de flexibilité pour s’adapter aux conditions culturelles, coutumières et de vie de chaque région. Il est également essentiel de sensibiliser les gens à l’unité et à la solidarité, et d’éviter qu’ils ne soient pas incités ou excités par des forces hostiles à s’opposer au Parti et à l’État.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a demandé au comité de continuer de promouvoir son rôle de coordination dans la direction des programmes destinés aux minorités ethniques et aux régions montagneuses entre les différents ministères et agences, en évitant le chevauchement des efforts dans la mise en œuvre.



Soulignant l’importance de constituer une équipe compétente de responsables dédiés aux affaires ethniques, il a exhorté les localités à donner la priorité à l’affectation d’un personnel expérimenté et compétent pour soutenir ce travail, ainsi qu’à intensifier les affaires ethniques par une approche décentralisée.



Afin de mener à bien les affaires ethniques pour 2024 et les années suivantes, il a décrit les tâches clés telles que la mise en œuvre efficace des programmes cibles nationaux, l’élaboration de projets et de politiques spécifiques, la modification et le complément des projets et politiques pertinents pour assurer leur uniformité.



A cette occasion, l’ancien vice-ministre et vice-président du Comité des affaires ethniques du gouvernement Lê Son Hai s’est vu décerner l’Ordre de l’Indépendance de troisième classe, l’ancien directeur adjoint du Centre de transformation numérique dudit comité, l’Ordre du travail de troisième classe en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles dans les affaires ethniques. – VNA