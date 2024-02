Les étudiants vietnamiens en Russie promeuvent la culture nationale

A l’occasion du Nouvel An lunaire du Dragon et du 74e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Russie, des étudiants vietnamiens de l’Université technique d’Etat de Moscou (Bauman) ont organisé le 16 février un programme d'échange culturel, artistique et culinaire.