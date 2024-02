L'un des patrimoines célèbres du Tay Nguyen est l'espace culturel des gongs, inscrit par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les minorités ethniques du Tay Nguyen (Hauts plateaux du centre) ont une culture diversifiée formée durant des milliers d'années. Cette culture unique est enrichie par les groupes ethniques venus de nombreuses régions du pays. Tay Nguyen constitue donc une terre riche en potentiels pour le développement du tourisme culturel.

L'un des patrimoines célèbres est l'espace culturel des gongs, inscrit par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Les gongs sont utilisés dans de nombreux rituels et croyances importants et sont considérés comme le principal langage de communication des humains avec les divinités et le monde surnaturel. Un festival régional des gongs a lieu chaque année, en alternance entre les provinces de Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong et Lam Dong.



En 1976, la population du Tay Nguyen comptait plus de 1,2 million d'habitants, répartis en 18 groupes ethniques. Actuellement, ils sont plus de 6 millions, avec une représentation de 54 ethnies du pays, principalement originaires des régions montagneuses du Nord. Les groupes ethniques venus s'y installer ont apporté avec eux le patrimoine culturel de leur localité d'origine, enrichissant le trésor culturel des groupes ethniques du Tay Nguyen.

Le peuple Muong de Hoa Binh est venu à Dak Lak dans les années 1950, apportant la culture du gong comme les ethnies Ede, Ba Na et Gia Rai.

Les Tay et Nung vivent essentiellement dans les districts d'Ea H'leo, Cu M'gar, Krong Bong et la ville de Buon Ho. Ils maintiennent encore un certain nombre de fêtes ethniques telles que la fête de Long Tong (fête des champs), les fêtes de Sinh Minh de Hang Po...



Les Thai se sont installés à Tay Nguyen depuis les années 1950 et préservent encore les caractéristiques culturelles uniques de leur ethnie, telles que le “Han khuong”, le cithare “tinh tau”.

Dans les années 1980, les premiers Mong sont venus s'installer à Tay Nguyen, d'abord dans la province de Gia Lai, apportant leurs compétences en matière de tissage manuel, de chants et de danses.



L’une des valeurs culturelles du Tay Nguyen qu’il faut exploiter en priorité pour attirer les touristes sont les fêtes, qui sont ici très diversifiées. Elles expriment les concepts sur les gens et voient la participation de l'ensemble de la communauté, des villages... Il y a des fêtes de dégustation de riz, de mariage, de longévité pour les personnes âgées, des funérailles...



À Dak Lak, un certain nombre de fêtes ont été maintenus régulièrement au premier mois lunaire au cours de ces 10 dernières années, comme la fête de la culture populaire Viet Bac des Tay dans le district de Krong Nang, la fête de Hang Po des Nung dans la ville de Buon Ho, la fête d'ouverture de la riziculture des Muong, la fête du Printemps des Thai...

Les fêtes ont souvent lieu dans des zones où la vie des gens est véritablement stable. Elles sont choisies par la population, organisées et soutenues par les autorités locales. - VNA