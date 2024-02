Le président Vo Van Thuong a offert de l'encens en commémoration de certains dirigeants défunts du Parti et de l'État et a rendu visite à plusieurs anciens dirigeants dans les localités du sud à l'occasion du prochain festival du Nouvel An lunaire (Têt) et du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 2024). ​