Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des cadeaux à des ouvriers en difficulté. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le télégramme officiel n° 03/CD-TTg sur la garantie du bien-être social de la population durant le Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon 2024.



Le télégramme officiel est adressé aux ministres, aux chefs des organes de niveau ministériel et des agences gouvernementales, aux président des Comités populaires des provinces et des grandes, au président de la Confédération générale du travail du Vietnam.



Dans le but de garantir que tous célèbrent le Têt de manière joyeuse, saine et économique, sans laisser personne de côté, le Premier ministre leur demande de mettre sérieusement et pleinement en œuvre la Directive n° 26-CT/TW du 23 novembre 2023 du Secrétariat relative à l'organisation du Têt du Dragon 2024 et la Directive n° 30/CT-TTg du 15 décembre 2023 du Premier ministre relative au renforcement des mesures visant à assurer un Nouvel An lunaire 2024 joyeux, sain, sûr et économique.



Le Premier ministre ordonne aux présidents des Comités populaires de niveau provincial de diriger les organes compétents pour demander aux entreprises de mettre en œuvre de manière proactive des mesures pour surmonter les difficultés et payer les salaires et primes aux employés dans les meilleurs délais, conformément aux réglementations et aux contrats de travail…



Le chef du gouvernement insiste également sur la nécessité d’examiner la situation de vie des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution et des personnes se trouvant dans des circonstances difficiles pour leur fournir rapidement des soutiens appropriés. Il est en outre important d’examiner et de synthétiser rapidement le nombre de ménages et de personnes menacées par la faim afin de lancer des plans de soutien en temps opportun.



De plus, le Premier ministre recommande de renforcer le contrôle et la supervision de la mise en œuvre des mesures de prévention des accidents et des blessures chez les enfants, de prévention et de lutte contre la violence et les abus contre les femmes et les enfants, de prévention et de lutte contre la violence domestique et la violence sexiste durant le Têt, parallèlement au renforcement de la prévention et la lutte contre les maux sociaux…-VNA