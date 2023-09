Un pont reliant les villages de Nam Cang et Nam Pa a été gravement endommagé, affectant les déplacements des habitants locaux. Photo: VNA Un pont reliant les villages de Nam Cang et Nam Pa a été gravement endommagé, affectant les déplacements des habitants locaux. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - Ces derniers jours, des pluies diluviennes se sont abattues dans certaines localités du Nord avec une valeur totale de 100 à 200 mm.



Dans la nuit du 12 septembre 2023, des crues soudaines se sont produites dans la province montagneuse de Lao Cai. Selon un bilan temporaire, 10 personnes sont mortes et portées disparues.



Mercredi 13 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé, dans un télégramme officiel, aux organes concernés, aux ministres, aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, dont Lao Cai, de ne pas faire preuve de négligence ou de subjectivité, de se concentrer sur la direction pour traiter rapidement les conséquences des intempéries, aider les populations à retrouver rapidement leur vie normale et appliquer des mesures de réponse aux intempéries, de mobiliser les forces pour rechercher les personnes toujours portées disparues, soigner les blessés et assister les sinistrés.



Il leur faut également surveiller de près l’évolution des pluies, déployer de manière proactive des interventions rapides et efficaces pour garantir la sécurité des habitants, mobiliser les forces pour aider les populations à surmonter rapidement les conséquences des intempéries, à rétablir la production et à stabiliser la vie. -VNA