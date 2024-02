Hanoi (VNA) – Le récent article du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong fournit des évaluations objectives sur les résultats, les réalisations et l’expérience que le Parti et le pays ont acquises au cours des périodes historiques, inspirant ainsi la fierté du peuple envers le Parti, le président Hô Chi Minh et l’héroïque nation vietnamienne et renforcer leur confiance dans la voie du pays vers le socialisme.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong. Photo : VNA



Le Dr Nguyên Huu Cuong, du ministère de la Science et de la Technologie, a fait cette déclaration en commentant l’article du chef du Parti intitulé " Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du Parti, volonté de bâtir le Vietnam plus puissant, civilisé, culturel et héroïque", publié à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam.Il a estimé qu’en plus de renforcer la confiance du peuple dans un avenir radieux, l’article encourage les responsables, les membres du Parti et l’ensemble du système politique à promouvoir le patriotisme et l’esprit révolutionnaire, déterminant ainsi la volonté de rendre le pays plus prospère, plus civilisé, plus riche culturellement et plus héroïque.L’expert a souligné que l’article expliquait et analysait en profondeur le succès du Vietnam dans l’élimination de la pauvreté et soulignait le lien étroit entre le Parti et le peuple, affirmant que la force du Parti vient de la confiance du peuple.Partageant les opinions du Dr Nguyên Huu Cuong, Bui Công Biên, secrétaire de la cellule du Parti du quartier résidentiel n°7 du quartier de Xuân La de l’arrondissement de Tây Hô à Hanoi, a déclaré que l’article mettait en lumière l’œuvre de rénovation du Parti, en particulier la rénovation des mentalités, ce qui a permis d’ouvrir une nouvelle période pour le développement du pays.Au cours de près de 40 ans de renouveau, le Parti a hérité et promu l’identité nationale, ses racines et ses traditions, absorbé sélectivement la quintessence du monde et les idées progressistes de l’époque, développé les fondements théoriques du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh, formé une école de diplomatie particulière et unique, imprégnée de l’identité du "bambou vietnamien", a-t-il souligné.De son côté, Dô Thi Thu Huong, rectrice de l’École politique de Tuyên Quang, a commenté que l’article du secrétaire général du Parti affirmait de grandes réalisations et des étapes glorieuses au cours de la direction du Parti dans la révolution vietnamienne, tout en encourageant le Parti, le peuple et l’armée tout entiers à continuer de promouvoir l’esprit patriotique et la tradition révolutionnaire et à mettre en œuvre avec succès les objectifs de développement du pays jusqu’en 2025 et 2030.Elle a affirmé que l’article avait des valeurs théoriques et pratiques importantes car il résumait l’histoire de la fondation du Parti et les réalisations dans le processus de direction et affirmait le rôle de direction du Parti comme facteur décisif de toutes les victoires de la révolution vietnamienne.L’article a donné des conseils et des encouragements à chaque responsable et membre du Parti, les exhortant à rivaliser d’efforts pour construire une nation riche, prospère et heureuse, a-t-elle déclaré. – VNA