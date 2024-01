A la place au centre de la ville de Da Lat. Photo : VNA Lam Dong (VNA) - Le Premier ministre a publié le 29 décembre 2023, la Décision n° 1727/QD-TTg, approuvant l’aménagement de la province de Lam Dong (Hauts plateaux du Centre) pour la période 2021-2030, et une vision jusqu'en 2050. D'ici 2050, Lam Dong vise de devenir une localité du ressort central.



Selon cet aménagement, La province de Lam Dong s'efforce de devenir un « paradis vert », avec l'attraction des principaux centres de tourisme haut de gamme de villégiature, d'éco-santé et de sport au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

Le secteur touristique de la province se développera globalement en termes d'échelle et de qualité des ressources humainesse et des services, diversifiera les produits touristiques et améliorera les infrastructures au niveau international, créant ainsi une impulsion pour le développement des secteurs concernés sur la base de l'économie verte, de l'économie circulaire, de l'économie numérique et des industries créatives.



Un coin de la ville de Da Lat dans la province de Lam Dong. Photo : VNA En particulier, la ville de Da Lat dans la province de Lam Dong, et ses environs deviendront une zone urbaine touristique de haute qualité, moderne et de classe mondiale, ainsi qu'un centre d'éducation et d'innovation. En conséquence, le taux de croissance moyen du PIBR au cours de la période 2021-2030 devrait atteindre 8,5 à 9 % par an et le PIBR par habitant devrait atteindre 170 millions de dongs (6.960 dollars).- VNA

Nguyễn Thị Thu Trang source