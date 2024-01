Buenos Aires (VNA) – Le site argentin Equilibrium Global a estimé le 1er janvier que l’école de la "diplomatie du bambou" a apporté au Vietnam un rôle de plus en plus important sur la scène internationale et aidé le pays à entretenir des relations avec les grandes puissances tout en garantissant ses intérêts nationaux.

Capture d'écran de l'article sur Equilibrium Global

Dans son article intitulé "Vietnam : continuité dans le développement de la diplomatie du bambou", il a indiqué que tout au long de l’histoire du peuple vietnamien, les relations extérieures ont joué un rôle extrêmement important, contribuant non seulement à protéger l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, mais également à la construction et au développement nationaux.

En identifiant l’importance de la diplomatie dans le travail actuel de construction et de développement du pays, lors de la Conférence nationale sur les affaires extérieures, le 14 décembre 2021, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a souligné la détermination à construire et à développer une diplomatie moderne, empreinte de l’identité nationale – la "diplomatie du bambou" du Vietnam.

Avec pour tâche générale et régulière de maintenir un environnement pacifique et stable, de tirer parti des facteurs internationaux favorables au renouveau et à la protection de la Patrie et d’améliorer la position du pays, la politique extérieure du Vietnam applique de manière créative les principes fondamentaux du marxisme-léninisme, basés sur la fondation construite et développée par le président Hô Chi Minh pour s’adapter aux conditions nationales et à la situation mondiale.

Capture d'écran de l'article sur Equilibrium Global

La "diplomatie du bambou" montre l’équilibre stratégique dans les relations avec les acteurs étatiques importants, le pragmatisme dans les relations du Vietnam avec le monde, sur la base des principes directeurs fondamentaux tels que les intérêts nationaux, l’indépendance et l’autonomie dans les affaires étrangères. Ces principes sont profondément ancrées dans la pensée diplomatique du président Hô Chi Minh et constituent la base de la politique extérieure du pays, a commenté Equilibrium Global.

Le Vietnam a été élu membre de nombreuses organisations internationales et est actuellement vice-président de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025 et de la Commission du droit international de l’ONU pour le mandat 2023-2027.

Les activités du Vietnam lors des réunions des organes de l’ONU ont pleinement démontré la position, le rôle et la contribution de plus en plus actifs du pays dans la diplomatie bilatérale et multilatérale, ainsi que dans la promotion de la coopération internationale à l’échelle mondiale. Elles constituent également un témoignage vivant des réalisations de la "diplomatie du bambou".

Avec la mise en œuvre de de la "diplomatie du bambou", le Vietnam s’affirme de plus en plus comme un partenaire fiable et un membre actif et responsable dans le processus d’intégration internationale et régionale, a-t-il encore indiqué. – VNA