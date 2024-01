Une vue de la baie d'Ha Long. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Pendant les trois jours de vacances du Nouvel An 2024, du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024, la province septentrionale de Quang Ninh a accueilli 170.000 visiteurs, soit une augmentation significative de 60% en rythme annuel.



Parmi eux, environ 129.000 étaient des Vietnamiens, et plus de 41.000 étaient des étrangers en provenance notamment de Chine, de République de Corée, d'Inde, du Japon, de France et du Royaume-Uni....



Les recettes totales du tourisme sont estimées à 340 milliards de dongs (13,97 millions de dollars), en hausse de 48% par rapport à la même période de 2023.



La baie d'Ha Long a reçu 33.500 visiteurs, dont 25.400 étrangers. Tous les navires de croisière nocturne dans la baie d'Ha Long ont enregistré un taux d'occupation des chambres de 100%.



Certaines autres destinations touristiques locales ont également accueilli un grand nombre de visiteurs pendant cette période, telles que le Musée de Quang Ninh, le parc Sun World et le temple de Cua Ong.



Les hôtels 4 à 5 étoiles de la province ont un taux d'occupation des chambres supérieur à 90%.

Des crosiéristes étrangers visitent la baie d'Ha Long, le 1er janvier 2024. Photo: VNA



En particulier, le 31 décembre, la ville d'Ha Long a organisé un spectacle artistique avec des feux d'artifice pour célébrer le 30e anniversaire de sa fondation, attirant un grand nombre de résidents locaux et de touristes.



Le même jour, Ha Long a accueilli deux grands bateaux de croisière avec à bord près de 3.700 touristes européens et américains. Il s’agissait là de l'un des plus grands groupes de visiteurs à Quang Ninh depuis octobre 2023.



Le nombre de visiteurs chinois entrant au Vietnam par la porte-frontière du pont de Bac Luan II a considérablement augmenté, portant le nombre de visiteurs chinois par la porte frontalière internationale de Mong Cai à 13.000. Cela a contribué à promouvoir le développement des activités touristiques et commerciales dans la zone frontalière entre le Vietnam et la Chine. -VNA