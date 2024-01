La 3e réunion du Comité national de la jeunesse du Vietnam. Photo: nhandan.vn Hanoï (VNA) - La 3e réunion du Comité national de la jeunesse du Vietnam s’est tenue le 8 janvier à Hanoï, sous l’égide de son président Bui Quang Huy, également membre suppléant du Comité central du Parti, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.

En 2024, le Comité mettra en œuvre de nombreux contenus pour concrétiser la Loi sur la jeunesse 2020, ainsi que la Stratégie de développement de la jeunesse vietnamienne pour la période 2021-2030. Les points d’orgues : le Forum politique national pour la jeunesse 2024, le Dialogue entre le Premier ministre et les jeunes 2024 et le Festival des voiles vertes - Fête nationale de la maturité 2024 pour les 18 ans.

Le Comité mettra en œuvre également un ensemble de critères pour le développement de la jeunesse vietnamienne.

Au 31 décembre 2023, le Vietnam comptait plus de 20 millions de jeunes âgés de 16 à 30 ans, soit 20,1 % de la population nationale, dont plus de 10 millions d'hommes, près de 10 millions de femmes, plus de 12 millions vivant dans la zone rurale et près de 8 millions, dans la zone urbaine.

L’année dernière, le Comité national de la Jeunesse du Vietnam a organisé le Dialogue entre le Premier ministre et les jeunes sur le thème "Édifier des ressources humaines jeunes de haute qualité pour répondre à l'ère 4.0", des activités en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon.

Il a donné des avis sur des projets de documents et a fourni des informations aux agences compétentes dans le cadre de la coopération de l'ASEAN en matière de jeunesse. -VNA