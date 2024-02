Dirigeants de 14 pays membres de l’IPEF à San Francisco, États-Unis, novembre 2023.



Hanoï (VNA) - L'engagement précoce du Vietnam dans le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF) met en évidence sa position proactive en tant que l'un des premiers pays à rejoindre les discussions initiées par les États-Unis en mai 2022. Cependant, le nouveau mécanisme et sa pertinence pour le Vietnam ne sont pas encore largement connus du public vietnamien.



Pour expliquer l'IPEF à ses étudiants, dont beaucoup sont vietnamiens, le professeur Stephen Nagy de l'Université chrétienne internationale (Tokyo), décrit le mécanisme comme un « buffet » : « C'est comme si votre ami apprécie les fruits de mer, vous préférez le poulet et les autres amis aiment le bœuf, vous pouvez donc choisir la partie du buffet à laquelle vous souhaitez participer ».

Professeur Stephen Nagy de l'Université chrétienne internationale (Tokyo). Photo: VNA





Autrement dit, dans l'IPEF, les pays participants peuvent choisir des parties ou des dispositions de l'accord qui correspondent à leurs préférences respectives. Le cadre permet à différents pays ayant différents niveaux de développement et différents types de priorités, de pouvoir participer à une partie de l'accord afin de créer une masse critique de pays qui se comportent et agissent tous de la même manière.



Selon le professeur Stephen Nagy, le concept de l’IPEF est encore étranger à la plupart des habitants de la région Asie-Pacifique, et pas seulement au Vietnam, en partie parce que les cadres économiques sont souvent associés à l’accès au marché et aux accords commerciaux, mais l’IPEF se concentre sur les technologies vertes et les chaînes d’approvisionnement.



Tran Thi Thuy Linh, chercheuse sur l'IPEF et actuellement enseignante à l'Académie diplomatique du Vietnam, affirme que le cadre n'a pas retenu beaucoup d'attention du public vietnamien et d'autres parties du monde, car il est encore en phase de négociation et aucun résultat final n'a été obtenu.



De l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Canberra, le professeur émérite Carl Thayer affirme que l'IPEF est conçu pour établir des règles et des normes exigeantes afin de guider les pratiques commerciales et de favoriser la coopération économique dans la région Indo-Pacifique.

Professeur émérite Carl Thayer de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Canberra, en Australie. Photo: VNA





L’une des caractéristiques notables de l’IPEF est qu’il ne concerne pas seulement le commerce, mais qu’il s’étend également à des questions telles que la transition énergétique, la résilience des chaînes d’approvisionnement, la fiscalité et la corruption. « Le cadre étend également la portée géographique à l'Indo-Pacifique avec la participation notable de l'Inde, le pays le plus peuplé du monde, et des États-Unis, la première puissance économique », ajoute Tran Thi Thuy Linh.



Malgré de nombreux avantages, les experts reconnaissent que certains revers associés à l'IPEF, notamment l'absence de réductions tarifaires et de dispositions en matière d'accès au marché, posent des défis au processus de négociation.



Le Vietnam, membre fondateur proactif



Le Vietnam s'est montré enthousiaste à l'idée de contribuer à la promotion des négociations. Lors de la réunion des dirigeants des pays partenaires de l'IPEF tenue dans le cadre de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC tenue à San Francisco le 16 novembre 2023, le président vietnamien Vo Van Thuong a avancé trois orientations clés qui contribueraient à la formation du cadre.



Premièrement, l’IPEF devrait être un mécanisme de coopération ouvert, inclusif et non discriminatoire, soutenant le système commercial multilatéral fondé sur des règles, accueillant favorablement la participation des pays de la région et de l’extérieur, et complétant d’autres initiatives régionales de connectivité économique.



Deuxièmement, la coopération au sein de l'IPEF devrait répondre aux besoins de développement de chaque partie, équilibrer les intérêts de toutes les parties, respecter et prendre en compte les différences et les caractéristiques particulières de chaque pays, et se concentrer sur le soutien technique et le renforcement des capacités.



Troisièmement, l’IPEF devrait encourager de nouveaux investissements dans la construction d’infrastructures, la transition vers des énergies propres et la production industrielle de haute technologie dans la région.



Le professeur Carl Thayer apprécie le discours du président Vo Van Thuong. « Il a non seulement identifié les problèmes, mais a également proposé des solutions viables… ».



Tran Thi Thuy Linh et Stephen Nagy considèrent que les trois orientations s'alignent sur la politique étrangère du Vietnam consistant à poursuivre et à déployer des efforts tous azimuts en faveur d'une économie indépendante et autonome en association avec une intégration internationale étendue et substantielle.



Le professeur Stephen Nagy apprécie aussi le concept de « diplomatie du bambou » appliqué par le Vietnam dans ses relations commerciales.



Du point de vue de Tran Thi Thuy Linh, les trois orientations du président Vo Van Thuong démontrent la position proactive du Vietnam envers l’intégration mondiale et ses orientations stratégiques sur la coopération inclusive, le renforcement des capacités et les investissements ciblés dans les secteurs clés.

Tran Thi Thuy Linh, chercheuse sur l'IPEF et actuellement enseignante à l'Académie diplomatique du Vietnam. Photo: VNA





L'IPEF pourrait offrir au pays des opportunités de diversifier ses partenariats économiques et de renforcer son rôle dans l'économie mondiale. « L’accent mis par l’IPEF sur le soutien technique et le renforcement des capacités est particulièrement pertinent pour les efforts continus du pays de renforcement de ses capacités économiques et technologiques », dit-elle.



L’encouragement à de nouveaux investissements dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les énergies propres et les industries de haute technologie pourrait aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement. La transition vers des énergies propres s’aligne sur les tendances environnementales mondiales, et les investissements dans les industries de haute technologie peuvent contribuer à sa transformation économique et à sa compétitivité, précise-t-elle.



Le Vietnam a négocié, signé et mis en œuvre avec succès 19 accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux avec les principales économies du monde. Actuellement, 16 de ces ALE, impliquant plus de 60 partenaires, sont en vigueur, couvrant tous les continents et représentant près de 90 % du PIB mondial, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.



L’IPEF est en cours de négociation avec 14 partenaires, à savoir l'Australie, Brunei, Fidji, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, les États-Unis et le Vietnam, qui représentent 40 % du PIB mondial et 28 % du commerce mondial de biens et services. Le cadre se concentre sur quatre piliers clés : le commerce, les chaînes d’approvisionnement, une économie propre et équitable.-VNA