Quang Nam (VNA) – La collecte d’échantillons d’isotopes de carbone pourrait aider à la datation d’un ancien bateau naufragé récemment découvert près du quartier de Câm An, dans la ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre).

Des éléments de l’ancienne épave découverte à Hôi An. Photo : VNA

Cette décision fait partie d’une série d’activités lancées par les autorités de Hôi An qui comprennent le bouclage de la zone et sa sécurité 24 heures sur 24 pour empêcher les opérations de repêchage non autorisées.Le 26 décembre, dans la zone où un projet de digues côtières était en cours pour lutter contre l’érosion de la plage de Cua Dai, des résidents locaux ont découvert ce qui pourrait être les débris d’un ancien bateau en bois. L’impact des marées et des vagues océaniques a projeté des débris dans la plage.Selon le responsable, dès réception des informations faisant état de la découverte, des experts du Centre de conservation du patrimoine culturel de la ville a été envoyé sur place pour effectuer une première vérification.Sur place, plusieurs bouts de bois brun foncé émergent 10 à 30 cm de la surface de la mer à marée basse, évoquant la forme d’un bateau mesurant environ 3 m de largueur et d’environ 15 m de longueur, pointu à une extrémité.Comme l’administration locale n’est pas habilitée à procéder à des fouilles ou à des travaux archéologiques, Hôi An en a fait rapport au Département de la culture, des sports et du tourisme de Quang Nam, a fait savoir le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Lanh. – VNA