Des touristes étrangers apprécient des plats vietnamiens. Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - L'Autorité nationale du tourisme du Vietnam a lancé l'Information touristique de juillet 2023 qui met à jour et analyse les résultats des services d'accueil des touristes, et présente les dernières lignes et politiques en matière de tourisme et les activités de communication et de promotion de l'image du Vietnam.



Concrètement, l'Autorité nationale du tourisme aborde la coopération stratégique afin de promouvoir le tourisme, la gastronomie et la culture vietnamiens dans le monde entier via le projet "Varier les milliers d'ingrédients, créer des millions de plats vietnamiens". Ce projet vise à valoriser la culture gastronomique diversifiée du Vietnam. Il encourage également les touristes à découvrir la gastronomie et à explorer la culture locale, contribuant ainsi à faire du tourisme gastronomique un produit stratégique.



La stratégie de développement du tourisme du Vietnam pour 2030 considère le tourisme gastronomique comme un produit important, contribuant à renforcer les avantages concurrentiels et la marque du tourisme vietnamien. La cuisine vietnamienne est appréciée de nombreux touristes et amis internationaux, et honorée par de nombreux prix et titres prestigieux.