Des touristes visitent la borne 1116, au km No0, à la porte frontalière de Huu Nghi, province de Lang Son. Photo :VNA

Lang Son (VNA) - Lang Son est une province frontalière montagneuse du Nord du Vietnam, partageant une frontière commune de 231 km avec la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine.

Lang Son est également une porte d'entrée importante dans les activités d'échange entre le Vietnam et la Chine ainsi qu'entre l'ASEAN et la Chine, non seulement dans les domaines économique et commercial mais aussi dans les domaines culturel et social.

Ces dernières années, la province de Lang Son a activement promu les programmes d’échange amicaux, des mécanismes de coopération avec la région autonome Zhuang du Guangxi, notamment la Rencontre de Printemps et le mécanisme de Réunion du Comité de travail conjoint entre quatre provinces de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Ha Giang (Vietnam) et la région autonome Zhuang du Guangxi.

Les deux parties ont mis en œuvre efficacement leur coopération dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19 comme la base pour maintenir les activités de dédouanement, promouvoir la coopération économique, relier le trafic, promouvoir l'importation et l'exportation de marchandises, gérer les frontières, construire une zone frontalière de paix, d'amitié, de coopération et de développement. Les deux parties ont maintenu des échanges et des réunions réguliers et flexibles entre leurs hauts dirigeants.



Lang Son a envoyé des délégations de haut niveau du Comité provincial du Parti, du Conseil populaire provincial et du Comité populaire provincial au Guangxi et a aussi accueilli des délégations de haut niveau du Guangxi venant travailler sur son sol. Les deux parties ont signé de nombreux accords de coopération importants.

Les deux parties créent des conditions favorables permettant aux habitants des zones frontalières de rendre visite à leurs proches, de coopérer dans leurs affaires et d'échanger des marchandises.

Cinq districts frontaliers et la ville de Lang Son ont établi des relations d’amitié avec ceux de la localité chinoise. Les activités culturelles et sportives et d’échange entre des jeunes sont maintenues. Les deux parties ont également accéléré les activités extérieures et la coopération internationale dans les domaines du tourisme, de l'éducation et de la formation, du travail, de l'agriculture et de la foresterie, des sciences et des technologies, de la justice et des finances.



Les deux parties ont édifié une relation de coopération pour développer l’économie frontalière, assurer la sécurité, l’ordre social et la sûreté dans les zones frontalières ; accélérer le commerce des marchandises et les échanges culturels et artistiques. De nombreux nouveaux domaines de coopération ont également été promus par les deux parties, tels que la coopération entre les Croix-Rouge, les tribunaux, l’Union de la jeunesse.

Dans les temps à venir, les deux parties continueront à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes auxquelles sont parvenus les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États ; maintenir et promouvoir l'efficacité des mécanismes d'échange et de coopération existants ; promouvoir le rôle de la Rencontre de Printemps.

Les deux parties vont renforcer l’échange d’informations, partager leurs expériences et promouvoir les activités de coopération spécifiques. Les deux parties souhaitent orienter leur coopération dans les domaines clés tels que la prévention et le contrôle des maladies, l'investissement, le commerce, la logistique, le tourisme, le dédouanement, la gestion des frontières, la sécurité, l'application de la loi, la santé, la culture, l’éducation et la formation, la finance et la banque... - VNA