Da Lat (VNA) – Un programme visant à mener des échanges culturels et la présentation des potentiels et atouts touristiques entre la province de Lâm Dông (Haust Plateaux du Centre) et le Ladakh, une région stratégique de l’Inde, s’est ouvert dans la soirée du 27 décembre à la ville de Da Lat.

Un numéro artistique lors du programme. Photo: VNA



Il s'agit d'un événement important en vue de promouvoir la coopération étroite entre Lâm Dông et le Ladakh et de commémorer le 130e anniversaire de l’établissement de la ville de Da Lat.



Le vice-président du Comité populaire provincial de Lâm Dông, Pham S, a hautement apprécié le patrimoine culturel, les potentiels et les atouts touristiques de l'Inde en général et du Ladakh en particulier. Il a également présenté la culture de Lâm Dông et ses produits touristiques uniques.



Il a émis le souhait d’entretenir des liens étroits en matière de culture et de tourisme entre les deux localités, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités de coopération dans divers domaines entre les deux parties.



De son côté, Tashi Gyalson, commissaire exécutif en chef du Ladakh, a déclaré que l'Inde et le Vietnam renforcent leur coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que l’économie, les échanges culturels et les liens entre les gens. En tant que représentant du Ladakh, il a considéré cet événement comme une excellente occasion de présenter les merveilles uniques de sa région au Vietnam.



Ce programme se clôturera le 30 décembre. -VNA