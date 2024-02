Hanoi (VNA) - L’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, a souligné la tendance de développement positive avec de nombreux résultats des relations Vietnam-Chine ces dernières années et les mesures visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au seuil de l’Année du Dragon.

L’ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo. Photo: VNA



- Les relations Vietnam-Chine ont connu un développement de 74 ans depuis que les deux pays ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. Quels sont les faits marquants des relations entre les deux pays ? Comment évaluez-vous les perspectives des relations bilatérales, notamment après la visite d’État au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping ?



Ambassadeur Xiong Bo : Le moment le plus marquant des relations sino-vietnamiennes ces derniers temps a été la visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping à l’invitation du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Il s’agit de l’événement le plus important dans les relations entre les deux Partis et les deux pays. Grâce aux efforts mutuels des deux parties, la visite a été un succès. Le résultat politique le plus crucial a été la déclaration commune des plus hauts dirigeants des deux partis sur la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, contribuant à déterminer une nouvelle position dans les relations sino-vietnamiennes et ouvrant un nouveau chapitre dans les relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam. On peut dire que cet événement constitue un tournant historique dans les relations entre les deux partis et les deux pays, ayant sans aucun doute un impact profond sur le développement des relations sino-vietnamiennes à partir de maintenant.



Concernant la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, les deux parties ont convenu que son importance fondamentale réside dans leur engagement commun à apporter le bonheur aux deux peuples, le développement des deux pays et le progrès de l’humanité entière. La communauté reflète non seulement l’élévation des relations bilatérales mais aussi le noble esprit international des deux parties. La Chine et le Vietnam doivent intensifier leur coopération et contribuer à relever les défis communs auxquels est confrontée la communauté internationale.



Pour le développement des relations bilatérales, la visite a fixé l’objectif de développement avec les six objectifs d’une confiance politique plus forte, d’une coopération en matière de défense et de sécurité plus substantielle, d’une collaboration tangible plus approfondie, d’une base sociale plus solide, d’une coordination multilatérale plus étroite et d’une meilleure gestion et règlement des différends.



Les objectifs ont des connotations globales, définissant clairement l’orientation du développement des relations sino-vietnamiennes sous tous leurs aspects. Je suis convaincu qu’après cette visite, les relations sino-vietnamiennes entreront sans aucun doute dans une nouvelle phase de développement, la coopération substantielle entre les deux pays dans divers domaines sera améliorée, promue et renforcée davantage.



- Au cours des derniers mois, les activités commerciales entre le Vietnam et la Chine ont été dynamiques et favorables avec la réouverture et la modernisation de plusieurs postes-frontières. Que devraient faire les deux pays dans les temps à venir pour que les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et la Chine continuent de se développer de manière solide et durable ?



Nous sommes ravis de constater qu’après l’entrée dans une nouvelle phase des efforts de prévention de la pandémie, la Chine et le Vietnam ont pleinement repris leur coopération économique et commerciale régulière. De nombreux postes-frontières entre les deux pays ont été remis en service et modernisés. Certains postes-frontières ont été transformés en portes internationales, facilitant ainsi les déplacements entre les deux pays. La coopération économique, commerciale et d’investissement entre la Chine et le Vietnam est entrée dans une nouvelle étape avec une tendance de développement plus dynamique.



Selon les dernières statistiques chinoises, le chiffre d’affaires commercial sino-vietnamien a atteint en 2023 près de 230 milliards de dollars. Les exportations du Vietnam vers la Chine se sont élevées à 92,18 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,8%. La Chine est l’un des rares marchés d’exportation du Vietnam à maintenir une croissance positive, prouvant l’importance du marché chinois ainsi que celle des relations de coopération sino-vietnamiennes.



La Chine est un marché au potentiel immense. Les exportations agricoles du Vietnam vers la Chine maintiennent une croissance considérable, notamment les fruits et légumes. Les revenus d’exportation des fruits et légumes vietnamiens vers la Chine ont connu une croissance rapide, notamment celle des durians. Le Vietnam a gagné plus de 2 milliards de dollars d’exportation de durians vers la Chine en 2023, dépassant l’objectif fixé d’un milliard de dollars. Les investissements chinois au Vietnam ont bondi cette année de 77,6% pour atteindre 4,47 milliards de dollars. Cela témoigne d’un intérêt important des entreprises chinoises pour le marché vietnamien et son potentiel de développement.



Je pense que cette tendance se poursuivra dans les temps à venir. Par exemple, j’ai récemment remarqué que plusieurs entreprises chinoises opérant dans le secteur de l’énergie solaire envisageaient d’augmenter leurs investissements au Vietnam. Certaines entreprises sont entrées dans la deuxième phase et envisagent de construire la troisième. Tout cela indique des perspectives prometteuses pour la coopération économique, commerciale et d’investissement entre la Chine et le Vietnam. Je suis convaincu que la coopération substantielle entre les deux pays se développera davantage.

L’ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo (à droite) dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’approche de l’Année du Dragon. Photo : VNA



Dans les temps à venir, nous devrons maintenir cet élan. Premièrement, il est nécessaire de poursuivre et d’intensifier les échanges politiques, l’échange stratégique de haut niveau entre les dirigeants des deux pays étant le plus important. En 2024, les deux pays poursuivront leurs visites de haut niveau dans le cadre du Comité directeur de la coopération bilatérale Chine-Vietnam et dans le cadre de l’Initiative «la Ceinture et la Route» et du «Deux corridors, une ceinture».

Les deux parties ont signé un plan de connectivité et pousseront pour sa mise en œuvre cette année.

Les deux pays se concentrent sur la promotion de la connexion complète des réseaux routiers, maritimes et aériens ainsi que de la connexion Internet. En particulier, les deux parties attachent une grande importance à l’accélération de la connexion des infrastructures ferroviaires et mettent pleinement en valeur les avantages géographiques de la contiguïté terrestre et maritime de la Chine et du Vietnam.

La Chine soutiendra activement le Vietnam dans l’accélération de la construction de la voie ferrée à écartement standard Lao Cai – Hanoi – Hai Phong et dans la réalisation d’études de faisabilité, et aidera le Vietnam à planifier les lignes ferroviaires Dông Dang – Hanoi et Mong Cai – Ha Long – Hai Phong. Pour la construction d’autres lignes ferroviaires au Vietnam, la Chine est également disposée à coopérer activement et à fournir un soutien conforme aux exigences du Vietnam.

La Chine soutient activement le Vietnam dans l’accélération de son industrialisation et de sa modernisation, ainsi que dans la réalisation des objectifs de développement fixés par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ; encourage les entreprises chinoises dotées de force, d’expertise et de capacités qui souhaitent investir au Vietnam, en particulier dans l’économie numérique, le développement vert, la transition énergétique, l’information et la communication, le développement agricole et la coopération en matière d’exploitation minière.

En outre, nous sommes prêts à renforcer la coopération avec le Vietnam dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle (NEV) et à aider le Vietnam à atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

- Récemment, un jeune artiste vietnamien a participé à un jeu télévisé en Chine, attirant une attention positive, et une marque de café vietnamienne bien connue a également accru sa présence en Chine. Ces activités, dans une certaine mesure, ont contribué à promouvoir les échanges humains entre les deux pays. Pourriez-vous s’il vous plaît en dire plus sur les mesures spécifiques visant à accroître les activités d’échanges entre les peuples et les échanges de jeunes entre les deux pays ?

La compréhension mutuelle et les échanges culturels entre les deux peuples constituent une base indispensable au développement des relations sino-vietnamiennes.

Pour atteindre cet objectif, nous devons avant tout renforcer davantage la compréhension mutuelle objective et véritable. Pour ce faire, nous devons renforcer les échanges directs entre les peuples, encourager davantage de touristes chinois à visiter le Vietnam et vice versa, et augmenter le nombre de jeunes Vietnamiens étudiant et vivant en Chine.

Dans le passé, les deux partis et les deux peuples se sont tenus côte à côte, se soutenant mutuellement tout au long des années de guerre ainsi que dans les luttes pour l’indépendance et la libération nationales. Cette tradition d’amitié «à la fois camarades et frères» doit être perpétuée par les jeunes générations des deux nations.

Sous la direction des deux partis, le Vietnam et la Chine construisent un socialisme adapté aux conditions de chaque pays, faisant progresser la construction d’une voie distincte vers la modernisation de chaque pays. La Chine a obtenu des succès remarquables, attirant l’attention du monde entier et devenant la deuxième économie mondiale. Le Vietnam a également obtenu des réalisations importantes, maintenu un développement économique stable et rapide. Il est crucial que les peuples des deux pays comprennent cela, et cela fait également partie de la compréhension mutuelle.

Troisièmement, renforcer la connectivité entre les peuples. La culture, l’art, les produits cinématographiques, la musique et le tourisme, etc., constituent également des canaux efficaces pour intensifier davantage la compréhension mutuelle.



- Grâce aux efforts conjoints de 12 pays, dont le Vietnam et la Chine, la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté pour la première fois une résolution désignant officiellement le Nouvel An lunaire comme jour férié annuel des Nations Unies. Comment évaluez-vous l’événement?



Le Nouvel An lunaire est une fête traditionnelle commune aux peuples de Chine et du Vietnam. Outre la Chine et le Vietnam, le festival est également une occasion importante pour de nombreux pays du monde, représentant un facteur important de la culture orientale. La reconnaissance de l’Assemblée générale des Nations Unies va de soi et je m’en réjouis.



A cette occasion, par l’intermédiaire de l’Agence vietnamienne d’information, je voudrais adresser mes meilleurs vœux de Nouvel An au peuple vietnamien. Je souhaite que le Vietnam, sous la direction résolue du Comité central du PCV dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, obtienne de nouveaux résultats dans la réalisation des objectifs fixés par le 13e Congrès national du PCV et continue de promouvoir le développement socio-économique dans tous les secteurs. Je souhaite au Vietnam paix, prospérité, bien-être et bonheur.



- Merci pour votre entretien. – VNA