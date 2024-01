Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Huit train supplémentaires seront assurés sur la ligne Nord - Sud à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt), offrant plus de 4.000 sièges supplémentaires pour répondre à la demande de voyage en hausse des gens lors de la plus grande fête traditionnelle.En conséquence, la compagnie du transport ferroviaire de Saigon exploitera le train SE32 de la gare de Saigon (Hô Chi Minh-Ville) à la gare de Hanoi les 24 et 25 janvier (les 14e et 15e jours du dernier mois lunaire de l'année du Chat), et le SE11 de Hanoi à Saigon les 26 et 27 janvier (les 16e et 17e jours du dernier mois lunaire de l'année du Chat).Le SE25 depuis la gare de Quang Ngai (province du même nom) et le SE29 depuis la gare de Quy Nhon (province de Binh Dinh) devraient se rendre à la gare de Saigon respectivement les 20 et 21 février (les 11e et 12e jours du premier mois lunaire de l'année du Dragon). De plus, des voitures seront ajoutées aux trains de l’horaire régulier.Les billets sont vendus via tous les canaux, y compris les sites web www.dsvn.vn et www.vetau.com.vn, les portefeuilles électroniques, les applications de billets de train, les gares et les billetteries. Maintenant plus de 152.000 billets des trains du Têt pour la ligne Nord - Sud ont été vendus.Le secteur ferroviaire offre de nombreuses réductions sur les billets aux passagers qui voyagent pendant les jours du Têt. -VNA