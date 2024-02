Lors de l'échange culinaire "Combinaison harmonieuse de la cuisine vietnamienne et du vin de la province de Yamanashi" a eu lieu le 31 janvier, à Tokyo (au Japon). Photo : VNA

Tokyo (VNA) - Un échange culinaire "Combinaison harmonieuse de la cuisine vietnamienne et du vin de la province de Yamanashi " a eu lieu le 31 janvier, à Tokyo (au Japon).S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur de la préfecture de Yamanashi, Nagasaki Kotaro, a déclaré que l'événement était une activité d'échange culinaire au cours de laquelle seront présentés des plats typiques vietnamiens préparés à partir d'ingrédients frais de la préfecture de Yamanashi, à déguster avec des vins haut de gamme de Yamanashi.Présent à cet événement, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a insisté que la préfecture de Yamanshi était célèbre pour ses raisins, son vin et son saké Yamanashi. La combinaison de la cuisine vietnamienne avec le vin de Yamanashi est donc une idée créative unique et un témoignage vivant de l'interférence culturelle et des liens locaux du Vietnam et du Japon.A cette occasion, le gouverneur de Yamanashi Kotaro a abordé les relations d’amitié entre la préfecture de Yamanashi et la province de Quang Binh et a déclaré que Yamanashi promouvrait davantage dans un avenir proche des échanges dans de nombreux domaines avec la province de Quang Binh.Concernant la coopération décentralisée entre le Vietnam et le Japon, l'ambassadeur Pham Quang Hieu a également remarqué qu'il s'agissait d'un pont marquant des acquis de la coopération d’amitié entre les deux pays en 2023, notamment la coopération entre la préfecture de Yamanashi et de la province de Quang Binh et de certaines provinces vietnamiennes. –VNA