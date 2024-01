Le président Vo Van Thuong offfre le drapeau national aux pêcheurs du district insulaire de Co To, province de Quang Ninh. Photo :VNA

Hanoï (VNA) - Le mot-clé "Solidarité" n'est jamais apparu de manière répétée dans des discours de dirigeants de pays lors de nombreux forums internationaux, dans des documents de coopération, des "Déclarations communes", comme en 2023, lorsque la situation mondiale évolue rapidement et de manière complexe et est difficile à prévoir.

S'unir pour surmonter, résoudre et prévenir les conflits et répondre au changement climatique. S'unir pour promouvoir le développement, entrer résolument dans l’ère de l’intelligence artificielle. L'esprit de solidarité et de coopération internationale s'exprime de manière délicate, impressionnante et sincère à travers les activités intérieures et extérieures du président Vo Van Thuong au cours de ses 10 mois en tant que chef de l'État.

Le fil rouge de la révolution vietnamienne

La résolution du 8e Plénum du Parti du 13e mandat sur la poursuite de la promotion de la tradition et de la force d'une grande union nationale et sur l’édification du pays de plus en plus prospère et heureux déclare clairement : la grande union nationale est une tradition précieuse et une ligne directive stratégique importante et transversale du Parti, une grande source de force, un facteur décisif pour le succès de la cause de l'édification et de la défense de la Patrie.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a écrit, dans son oeuvre intitulée "Faire valoir la tradition de la grande union nationale pour édifier le pays riche, fort, civilisé et heureux", que "La solidarité est une tradition extrêmement précieuse de la nation, la source de la force pour le pays de se développer pour toujours, le fil rouge transversal, la voie stratégique et vitale de la révolution vietnamienne".

Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hoang Cong Thuy et une mission de travail visitent la Maison de grande union nouvellement achevée de Lo Van Long, village de Hin, commune de Na Sang, district de Muong Cha, province de Dien Bien (Nord). Photo : VNA



Imprégné de cette ligne directive et de ce point de vue, le président Vo Van Thuong a souligné à plusieurs reprises : le trésor inestimable et la grande force permettant le peuple vietnamien de surmonter toutes les difficultés, épreuves et sacrifices est le patriotisme, la force de la solidarité nationale, la volonté résiliente et le courage, la détermination, l’autonomie, l’aspiration pour l'indépendance, la liberté, de paix et de bonheur. Ces nobles valeurs ont été forgées, nourries, préservées et promues à travers des milliers d’années d’histoire d’édification et de défense nationales du peuple vietnamien.

S'unir pour surmonter les différences

S'exprimant lors des forums internationaux, les histoires et les leçons sur la solidarité et la coopération internationales sont toujours citées par le président Vo Van Thuong avec des arguments scientifiques et des preuves précises à travers des évolutions actuelles de la situation régionale et mondiale. Le président Vo Van Thuong a déclaré : "la solidarité mène au développement, la solidarité mène au progrès. La division supprime le développement et fait également reculer les réalisations de la région et du monde".

Appelant à la solidarité pour "surmonter les différences", dans un discours prononcé à San Francisco, aux États-Unis, le président Vo Van Thuong a envoyé aux dirigeants des économies membres de l'APEC un message avec la pensée inclusive, harmonieuse et humaine pour édifier ensemble un monde pacifique et prospère.

Appréciant les nobles valeurs humaines de la grande union nationale, lors des rencontres avec des chefs d'État et des amis internationaux, le président a partagé le parcours de l'histoire de la lutte pour l'indépendance nationale, "pleine de larmes et de douleur" mais très loyale, résiliente et riche de piété filiale du peuple vietnamien. "Mon pays a dû traverser de longues années de guerre pour protéger la Patrie. La force permettant à notre nation de surmonter toutes les difficultés réside dans l’esprit de grande droiture et de bonté d’une nation qui aime toujours la paix et qui est filiale, amicale et respectueuse des autres nations".

La construction de routes rurales dans le village de Kham Duoi, commune de Nam Chay, district de Van Ban, province de Lang Son (Nord). Photo : VNA



Le président a souligné à plusieurs reprises : "Pour aller de l'avant, le Vietnam détermine et met en œuvre systématiquement sa politique étrangère dans un esprit de solidarité internationale : "être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale".

"Chaud soleil de la Patrie"

Durant six voyages dans huit pays au cours de l'année écoulée, la première activité du président à son arrivée dans un pays étranger est souvent la rencontre avec les Vietnamiens d'outre-mer et les agences de représentation vietnamienne. Il a affirmé l'importance d'"une partie indissociable de la nation vietnamienne".

Après la rencontre entre le président Vo Van Thuong et la communauté vietnamienne en Autriche en juillet 2023, l'ambassadeur vietnamien en Autriche Nguyen Trung Kien a partagé, avec émotion : “Outre l’apport de la chaleur de l'amour de la Patrie, le président a transmis un message important de l'esprit de la grande union nationale aux Vietnamiens d'outre-mer, ce suscitant l'esprit de patriotisme et constamment diffusant les bonnes traditions de la nation”.

Répandre la gentillesse

Pour avoir une grande union nationale, chaque communauté, village, hameau, ethnie et religion doit s'unir intérieurement, s'unir entre eux et unir les Vietnamiens au pays et ceux à l'étranger. En outre, il existe un esprit de solidarité internationale, de solidarité entre le peuple vietnamien et les peuples épris de paix et de progrès dans le monde pour créer un environnement favorable au développement du pays. Le président Vo Van Thuong a parlé de la "Solidarité" lors des rencontres, des visites et des séances de travail avec des universitaires et des intellectuels nationaux et étrangers ; des gens de toutes religions et de tous groupes ethniques.

La danse du gong interprétée lors de la Journée de grande union nationale dans le quartier résidentiel de Ka Tang - Khe Da, ville de Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri (Centre). Photo : VNA

Au cours de sa première année en tant que chef de l'État, le président Vo Van Thuong a visité et assisté à la cérémonie de salut du drapeau devant le mât sacré du drapeau national sur les îles de Phu Quy à Binh Thuan (Centre) et de Co To à Quang Ninh (Nord). Il est allé offrir de l'encens aux martyrs héroïques, aux soldats révolutionnaires et aux gens ayant héroïquement sacrifié leur vie à la Patrie à Con Dao.

En 2023, les chefs d’État ont rencontré 30 délégations comprenant des personnes typiques du mouvement d’émulation patriotique, d’étudier et de suivre la pensée, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh ; des travailleurs, des ouvriers, des membres du Parti, des cadres, des employés et des forces armées exemplaires ; des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, des Invalides de guerre, des soldats malades et des proches des martyrs ; des athlètes et des entraîneurs sportifs ayant obtenu des réalisations exceptionnelles. Le président a respectueusement envoyé plus de 8 730 cartes de longévité à des personnes âgées de 100 et plus de 100 ans à travers le pays.

Les paroles de sympathie et d'encouragement du président ont une forte influence, démontrant l'attention, l'amour et le partage des dirigeants du Parti et de l'État pour tout le peuple, ce laissant une impression profonde.

"Rassemblons-nous avec amour et compassion, construisant ensemble une communauté unie, une société progressiste, civilisée et remplie d'humanité", a déclaré le président Vo Van Thuong, président d'honneur de la Croix-Rouge vietnamienne, lors de la cérémonie du lancement du Mois humanitaire national (avril 2023) pour diffuser largement le message de grande union nationale et la tradition très précieuse de la nation vietnamienne : "les bonnes feuilles couvrent les feuilles déchirées". Le chef de l'État a appelé à la coopération et à la contribution de la communauté et des philanthropes pour venir en aide aux personnes démunies et aux personnes en situation difficile à travers le pays.

La danse folklorique avec des tiges de bambou (nhay sap) des habitants du village de Cha Lau, commune de Nam Giai, district de Que Phong, province de Nghe An (Centre) lors de la Journée de la grande union nationale. Photo: VNA



En novembre 2023, en costume national, le président Vo Van Thuong a rejoint la population de la province de Phu Yen (Centre) dans la Journée de grande union nationale. Le président a affirmé que grâce à la solidarité nationale, tout le Parti, toute l’armée et tout le peuple avaient mené le Renouveau, surmontant les difficultés et les défis, réalisant de grandes réalisations historiquement significatives, rehaussant la position et le prestige du pays.

La force de la solidarité nationale ne réside pas dans les ressources souterraines ou marines, mais dans les ressources humaines de ha

ute qualité, dotées d’intelligence, de connaissances et de dignité. Par conséquent, l’homme est toujours au centre de toutes les politiques et de tout plan future. C'est également la "pensée constante" du président Vo Van Thuong sur l’édification et la promotion du bloc de grande union nationale, sur la solidarité et la coopération internationales. - VNA