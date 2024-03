Ouvriers d’une usine de confection dans le parc industriel de Bac Dong Phu, province de Binh Phuoc . (Photo : VNA)

Binh Phuoc, 1er mars (VNA) - Des représentants de plus de 100 entreprises de 27 pays européens et de la Chambre européenne de commerce au Vietnam (EuroCham) participeront au « Forum de connexion des entreprises – Industrie, commerce et agriculture de haute technologie EuroCham – Province de Binh Phuoc en 2024 », qui devrait avoir lieu le 12 mars dans la ville de Dong Xoai, dans la province du sud.S'exprimant lors de la conférence de presse annonçant l'événement le 29 février, le vice-président du Comité populaire provincial Huynh Anh Minh a déclaré que les grandes entreprises européennes telles que Heineken, De Heus, Big Dutchman, Phileo by Lesaffre, Kilimo, Logwin Air et Ocean, Stolz Asia, The Fruit Republic, Biodevas, Lallemand, Hung Nhon Aust Expor et des entreprises d'EuroCham) viendront explorer les opportunités d'investissement dans la localité."Binh Phuoc souhaite attirer des entreprises et des investisseurs stratégiques ayant une réputation et une force financière et technologique pour investir dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'agriculture de haute technologie et dans les domaines qui correspondent au plan de développement socio-économique local", a-t-il déclaré.Binh Phuoc bénéficie d'une situation géographique stratégique, joue un rôle important dans le nouveau corridor économique du Vietnam et constitue la porte d'entrée des échanges économiques, culturels et sociaux entre la région du Sud-Est, le delta du Mékong et les Hauts plateaux du Centre ainsi qu'avec le Cambodge, le Laos, et en Thaïlande.Elle dispose d'un vaste fonds foncier et d'un bon système d'infrastructures de transport qui la relie en douceur aux Hauts plateaux du centre, au sud-est et au système portuaire et aéroportuaire.Actuellement, Binh Phuoc compte 13 parcs industriels d'une superficie totale de plus de 6 000 ha. La province prévoit huit nouveaux parcs industriels dans le district de Dong Phu, d'une superficie totale de 4 200 ha, à la frontière de Binh Duong, Hô Chi Minh-Ville et Dong Nai.Vu Manh Hung, vice-président de l'Association vietnamienne de l'agriculture numérique (VIDA), a déclaré qu'outre les activités du forum, les participants pourront également faire des visites sur le terrain dans les zones/clusters industriels de la province, en apprendre davantage sur les produits typiques locaux et signer des documents de coopération sur la numérisation des produits agricoles technologiques entre le Comité populaire provincial, VIDA et EuroCham.- VNA