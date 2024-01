Jakarta (VNA) - A l’invitation de son homologue vietnamien, Vo Van Thuong, le président indonésien, Joko Widodo, effectuera une visite d'État au Vietnam du 11 au 13 janvier 2024.

L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông. Photo: VNA



C'est la deuxième fois que le président Joko Widodo effectuera une visite d'État au Vietnam (la première en septembre 2018), l'occasion pour les deux parties de continuer de discuter des mesures de promotion de la coopération et d'approfondir leur partenariat stratégique, contribuant ainsi à resserrer l'amitié traditionnelle cultivée depuis près de 70 ans, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



A cette occasion, les deux parties pourront discuter de nombreux domaines d'intérêt mutuel tels que la promotion du commerce et des investissements, la coopération dans la transition énergétique, le développement économique vert et durable, l'économie numérique et la coopération dans le domaine de la production de véhicules électriques, de l'agriculture de haute technologie, etc. Elles pourront évaluer également la situation régionale et internationale, pour promouvoir la coopération et coordonner leurs positions dans les forums régionaux et internationaux, a dit l’ambassadeur Ta Van Thông.

Ces derniers temps, les relations économiques et commerciales bilatérales ont été extrêmement fructueuses, avec une croissance impressionnante et dans une direction plus équilibrée. L'Indonésie est devenue en 2023 le troisième marché d'exportation du Vietnam au sein de l'ASEAN et son deuxième marché d'importation. Le commerce bilatéral est passé de 8,2 milliards de dollars en 2020 à 14,17 milliards en 2022.

Fin novembre 2023, le capital d'investissement total de l'Indonésie au Vietnam a atteint 651,21 millions de dollars, avec 120 projets en vigueur, se classant au 29e rang sur les 143 pays et territoires investissant au Vietnam.

Les deux pays sont convenus de promouvoir le commerce bilatéral pour parvenir à l'objectif de 15 milliards de dollars d'ici 2028 et dans une direction plus équilibrée.

Selon l’ambassadeur Ta Van Thông, cet objectif a été fixé en fonction de la détermination des deux gouvernements et du potentiel de chacun. L’objectif de 15 milliards de dollars est rès réaliste au cours des prochaines années.



Actuellement, les deux pays discutent de la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'économie halal, l'économie verte, l'économie numérique et la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement vietnamien a lancé une stratégie de développement de l'industrie halal pour accroître ses exportations vers les marchés musulmans. Il s’agit donc d’une excellente opportunité pour les entreprises vietnamiennes. Les deux pays s'efforcent de créer davantage de conditions permettant aux entreprises vietnamiennes d'obtenir des certifications Halal afin de pénétrer plus fortement le marché indonésien.



Le contexte international et régional actuel posera de nombreux défis au Vietnam et à l'Indonésie dans les temps à venir. Les deux pays peuvent coopérer étroitement dans les domaines de la transition énergétique, du stockage de carbone, du développement des énergies renouvelables et de l'énergie verte, du développement économique vert durable, de l’agriculture, du tourisme..., a précisé l’ambassadeur Ta Van Thông. -VNA