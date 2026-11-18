Nghe An (VNA) – Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Nghe An (Centre) a inauguré, le 17 novembre au soir, une salle d’exposition spécialement consacrée au reliquaire bouddhique de la tour Nhan, reconnu trésor national, au Musée de Nghe An - Xo Viet Nghe Tinh.

Façonné en or pur et finement décoré, ce reliquaire vieux de près de 1.400 ans a été mis au jour en 1986 lors de fouilles archéologiques sur le site de la tour Nhan, aujourd’hui situé dans la commune de Kim Lien. Des briques portant une inscription datée de l’an 632, y ont également été découvertes.

Mesurant 8 cm de long, 5 cm de large et 5,5 cm de haut, l’objet est orné de motifs de lotus et de chrysanthèmes à six pétales. Il renferme des cendres ainsi que deux fins fragments blanchâtres identifiés par les archéologues comme des reliques bouddhiques. Pièce témoignant de la présence ancienne du bouddhisme à Nghe An, ce coffret a été reconnu trésor national en 2017. Son image a également figuré sur une série de timbres consacrée aux trésors nationaux en 2021.

La salle d’exposition présente le reliquaire au centre d’une vitrine surmontée d’un toit inspiré de l’architecture des pagodes traditionnelles. Des images du Bouddha, des sons d’inspiration bouddhique, de l’encens et de légers effets de brume créent une atmosphère paisible, propice au recueillement. Un écran LED transparent installé derrière la vitrine présente l’objet sous différents angles afin de permettre aux visiteurs d’en apprécier les détails.

Selon Tran Thi My Hanh, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Nghe An, l’ouverture de cet espace marque une étape importante dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel local. Elle permet au grand public, aux chercheurs et aux fidèles de découvrir de près ce trésor exceptionnel.

Cette présentation est complétée par une exposition thématique intitulée « Le bouddhisme dans la région de Nghe An à travers les objets anciens ».

Pour mieux valoriser ce trésor, le musée est appelé à intégrer sa présentation aux circuits de visite et aux activités d’éducation au patrimoine, tout en renforçant sa communication sur les plateformes numériques.

Plus tôt dans la journée, de 17 h à 18 h, une procession solennelle du reliquaire, accompagnée notamment de 108 véhicules électriques transportant des fidèles et des habitants, a parcouru plusieurs rues de la zone urbaine de Vinh. Cette cérémonie visait à promouvoir la solidarité, les valeurs bouddhiques et la découverte du patrimoine local. Elle s’inscrivait dans le cadre de la Semaine de la culture et de la grande union des ethnies de Nghe An 2026, organisée du 17 au 24 novembre sur le thème « Sources culturelles – Force de la solidarité ». -VNA