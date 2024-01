Touristes découvrant la mangrove d'U Minh Thuong. Photo : CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Le district d'U Minh Thuong, province de Kiên Giang (Sud), a mis en œuvre de nombreux projets pour faire de ce lieu une destination idéale pour les touristes souhaitant explorer la nature et la culture uniques de la région Sud-Ouest.



Sélectionné comme l’une des quatre zones d’investissement principales de la province pour le développement touristique pour la période de 2011 à 2020 avec une vision à l’horizon 2030, ce district a affirmé son potentiel, en particulier dans le domaine du tourisme écologique.

U Minh Thuong présente plusieurs caractéristiques remarquables telles que le Parc national d'U Minh Thuong, un site Ramsar du monde, et des sites historiques tels que le carrefour Cây Bang, Nha Ngang, et le QG militaire de Rach Gia. Cette localité est également l'une des zones de mangroves et une réserve mondiale de biosphère. La forêt ici est également l’habitat de plus de 180 espèces d’oiseaux et de plus de 30 espèces animales, créant un écosystème diversifié pour les amoureux de la nature et les amateurs de tourisme écologique.

Les visiteurs vivront de bonnes expériences, allant de l’observation des singes escaladant les arbres, à la navigation en bateau sous la canopée des forêts de mangroves, en passant par la dégustation de produits uniques tels que le miel, la sauce de poisson luoi trâu et d’autres délices régionaux.

Un coin du Parc national d'U Minh Thuong. Photo : VNA/CVN

En outre, il y a des programmes culinaires, des performances de musique traditionnelle, des balades en bateaux et des jeux folkloriques. Les autorités locales ont proposé de nombreuses solutions pour développer le tourisme. Outre le lancement de nouveaux produits, la construction de points de pêche, des espaces de divertissement, le district appelle également les entreprises à investir dans les projets d’hébergement et de restauration.

Dans l’avenir, l’objectif de la localité est de devenir une destination idéale pour les voyageurs souhaitant découvrir la nature, l’histoire et la culture uniques du Sud-Ouest du Vietnam. - CVN/VNA