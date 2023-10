Hanoï (VNA) - Le Vietnam Venture Summit 2023, placé sous le thème "Innover face à l'adversité : stratégies pour un Vietnam transformé", a eu lieu le 30 octobre au Centre national d'innovation ( NIC ).Placé sous l'égide du ministère du Plan et de l'Investissement, cet événement était organisé par le NIC et Golden Gate Ventures - un fonds de capital-risque en Asie du Sud-Est.Lors de l'événement, les décideurs politiques, les fonds d'investissement, la communauté des startups innovantes et les experts et conseillers ont discuté des perspectives du marché de l'investissement dans les startups créatives au Vietnam en 2024.Ce forum avait pour objectif de connecter les fonds d'investissement internationaux et régionaux avec l'écosystème des startups du Vietnam, tout en créant un mécanisme de dialogue politique sur la promotion et l'amélioration de l'efficacité des activités d'investissement pour l'innovation.