Hanoï, 16 février (VNA) - Singapour est prudemment optimiste pour 2024 et s'attend à une croissance plus élevée du produit intérieur brut (PIB), entre 1 et 3 %, a déclaré le vice-Premier ministre Lawrence Wong.

Des gens marchent dans une rue de Singapour. Photo : AFP/VNA

Dans un environnement international troublé et une économie mondiale morose, l'économie de Singapour a connu une croissance de 1,1 % l'année dernière et a évité une récession, a déclaré Lawrence Wong lors de la présentation du projet de loi budgétaire 2024 au Parlement.Les perspectives mondiales pour 2024 sont mitigées, car les principales économies feront preuve de résilience alors que les risques géopolitiques continuent de menacer et pourraient entraîner des perturbations sur les marchés de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement, a-t-il noté.Parallèlement, l’inflation mondiale devrait reculer en 2024 et l’industrie électronique se redressera. Les économies asiatiques, notamment la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est, continueront d'être un moteur clé de la croissance mondiale, a déclaré Lawrence Wong, notant que 2024 sera une meilleure année pour Singapour.Le ministère du Commerce de Singapour a annoncé que son économie a connu une croissance de 1,1 % en 2023, soit une croissance inférieure aux prévisions de 1,2 % faites précédemment par le Premier ministre Lee Hsien Loong. Il s’agit de la troisième année consécutive de croissance depuis la récession de 2020 due à la pandémie de COVID-19, mais inférieure à la croissance de 3,8 % observée en 2022 et de 8,9 % en 2021.- VNA