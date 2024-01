Photo:straitstimes.com

Hanoï, 11 janvier (VNA) - Singapour propose de détenir indéfiniment les "délinquants dangereux", même après avoir purgé leur peine de prison, selon un projet de loi soumis au Parlement le 10 janvier.La législation proposée s'appliquera aux personnes de plus de 21 ans reconnues coupables de crimes tels que l'homicide coupable, le viol et les relations sexuelles avec des mineurs.Dans une déclaration commune, les ministères de la Justice et de l'Intérieur ont déclaré que cette mesure serait une « peine sévère » mais qu'elle « protégerait mieux le public contre les délinquants dangereux ». Le tribunal décidera si un délinquant tombe sous le coup de ce qu'il appelle la peine de protection accrue du public.Le communiqué indique que les ministères veulent garantir que ces délinquants dangereux et à haut risque ne soient pas relâchés dans la communauté jusqu'à ce qu'ils ne représentent plus une menace pour la sécurité publique.Selon le projet de loi proposé, ces délinquants ne seraient pas automatiquement libérés après avoir purgé leur peine de prison, à moins que le ministre de l'Intérieur estime qu'ils ne constituent plus une menace pour le public.Le projet de loi sera débattu par les législateurs à une date ultérieure mais il est probable qu'il soit adopté, le Parti d'action populaire au pouvoir détenant la majorité des sièges parlementaires.- VNA